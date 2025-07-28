Сегодня 28 июля: какой праздник и день в истории

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28 июля в истории

28 июля 1586 года с корабля в Плимуте сошел сэр Томас Хэрриот, привезший в Англию первый картофель. В 1585-1586 годах он побывал в Новом Свете в составе экспедиции, организованной Уолтером Рэли. Хэрриот был ученым. Так что на американской земле проводил исследования – как этнографические, так и географические. Он, в частности, первым составил подробные карты Северной Каролины. Изучая быт местных коренных жителей, он и обратил внимание на корнеплод, ныне буквально незаменимый в кухнях по всему миру.

«Считается, что картошку одомашнили в Андах около 10 тысяч лет назад. Эта крепкая культура идеально приспособлена к суровым, морозным условиям самого длинного горного хребта мира, картофель был питательным продуктом питания, который имел дополнительное преимущество в том, что был гораздо менее склонен к порче, чем другие культуры, что делало его идеальной пищей для предотвращения голода – бедствия, которое столетиями мучило другие части мира, такие как Европа», — пишет Sky History.

Первые индейские кулинары готовили картофель и привычными для нас способами (варили, пекли), и имели собственные рецепты. Таково было блюдо под названием «чуньос»: картошку оставляли замораживаться на ночь, а затем размораживали утром. Этот процесс повторяли, пока картофель не становился маленьким и мягким, после чего из него выжимали воду, поэтому он в конце концов напоминал современные ньокки. Далее этот продукт использовали для приготовления острых рагу. Обработанный таким образом картофель долго хранился и не гнил. Эта технология сохранилась, ее до сих пор применяют в Южной Америке.

Хотя история сохранила дату, когда картофель прибыл в Англию, еще раньше его завезли в Испанию. Испанские моряки в 1570-х годах прихватили его с собой, потому что на корабле картошка была замечательным припасом, который долго хранился. То, что осталось в трюмах по прибытии, посадили – и именно так эта культура впервые начала расти в европейской земле.

«Сначала этот новомодный овощ начал распространяться медленно. Фермеры не доверяли этому растению, некоторые считали, что оно вызывает лихорадку и даже проказу. Однако знатные люди быстро осознали, что картофель — это калорийное чудо, которое может наполнить желудок труженика и на часы утолить голод, делая его гораздо более продуктивным. Страны по всей Европе начали поощрять выращивание картофеля», – отмечает Sky History.

Распространение картофеля сильно изменило в лучшую сторону ситуацию с голодом в Европе. Прежде гибель урожая зерновых из-за каких-то природных катаклизмов становилась приговором. Но картофель стал спасением в такие времена.

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Что нельзя делать 28 июля

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Нельзя менять, продавать или отдавать свои вещи – с ними уйдет удача.