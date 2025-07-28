Сьогодні 28 липня: яке свято та день в історії

28 липня 1586 року до Англії вперше привезли картоплю. У 1821-му Перу проголосило незалежність від Іспанії. У 1880-му народився майбутній керівник уряду УНР Володимир Винниченко. У 1914-му почалася Перша світова війна. У 1942-му Сталін підписав “знаменитий” наказ № 227 – “Ні кроку назад!” У 2014-му розпочалася операція ЗСУ зі звільнення Авдіївки. У 2023-му президент України підписав закон, яким переніс Різдво на 25 грудня.

Свята та пам’ятні дати 28 липня

28 липня – Всесвітній день боротьби із гепатитом, Всесвітній день охорони природи.

28 липня в історії

28 липня 1586 року з корабля в Плімуті зійшов сер Томас Герріот, який привіз до Англії першу картоплю. У 1585-1586 роках він побував у Новому Світі у складі експедиції, організованої Волтером Релі. Герріот був ученим. Тож на американській землі проводив дослідження – як етнографічні, і географічні. Він, зокрема, першим склав докладні карти Північної Кароліни. Вивчаючи побут місцевих корінних жителів, він і звернув увагу на коренеплід, що нині буквально незамінний у кухнях по всьому світу.

“Вважається, що картоплю одомашнили в Андах близько 10 000 років тому. Ця міцна культура ідеально пристосована до суворих, морозних умов найдовшого гірського хребта світу, картопля була поживним продуктом, який мав додаткову перевагу в тому, що вона була набагато менш схильна до псування, ніж інші культури, що робило її ідеальною їжею для запобігання голоду – лиху, яке століттями мучило інші частини світу, такі як Європа”, – пише Sky History.

Перші індіанські кулінари готували картоплю як звичними для нас способами (варили, пекли), так і мали власні рецепти. Такою була страва під назвою “чуньос”: картоплю залишали заморожуватися на ніч, а потім розморожували вранці. Цей процес повторювали, поки картопля не ставала маленькою та м’якою, після чого з неї вичавлювали воду, тому вона врешті-решт нагадувала сучасні ньокі. Далі цей продукт використовували для приготування гострого рагу. Оброблена таким чином картопля довго зберігалася та не гнила. Ця технологія збереглася, її досі застосовують у Південній Америці.

Хоча історія зберегла дату, коли картопля прибула до Англії, ще раніше її завезли до Іспанії. Іспанські моряки у 1570-х роках прихопили її з собою, бо на кораблі картопля була чудовим запасом, який довго зберігався. Те, що залишилося в трюмах після прибуття, посадили – і саме так ця культура вперше почала рости у європейській землі.

“Спочатку цей новомодний овоч почав поширюватися повільно. Фермери не довіряли цій рослині, деякі вважали, що вона викликає лихоманку і навіть проказу. Однак, знатні люди швидко усвідомили, що картопля — це калорійне диво, яке може наповнити шлунок трудівника та годинами втамувати голод, роблячи його набагато продуктивнішим. Країни по всій Європі почали заохочувати вирощування картоплі”, – зазначає Sky History.

Поширення картоплі сильно змінило на краще ситуацію з голодом у Європі. До того знищення врожаю зернових через якісь природні катаклізми ставало вироком. Але картопля стала порятунком на такі часи.

28 липня 1821 року Перу проголосило незалежність від Іспанії. Докладніше.

28 липня 1868 року прийняли 14-ту поправку до Конституції США. Вона забезпечила громадянство кожній людині, яка народилася в США. На той час головною метою внесення цієї зміни було забезпечити громадянство колишнім рабам.

28 липня 1880 року народився український письменник та видатний політичний діяч часів Української революції 1917-1921 років Володимир Винниченко. Докладніше.

28 липня 1914 року розпочалася Перша світова війна. Докладніше.

28 липня 1942 року в СРСР Сталін підписав “знаменитий” наказ № 227 – “Ні кроку назад!” Докладніше.

28 липня 2014 року розпочалася операція зі звільнення Авдіївки від російських окупантів та бойовиків так званої ДНР. Докладніше.

28 липня 2023 року Президент України підписав закон №9431 “Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України”. Ним в Україні перенесли низку святкових днів, узгодивши їх із переходом Православної церкви України на новий церковний календар. Докладніше.

Церковне свято 28 липня

28 липня вшановують пам’ять апостолів від 70: Прохора, Ніканора, Тимона та Пармена. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на липі пожовкле листя, то осінь буде ранньою.

Чим спекотніше 28 липня, тим холоднішим буде грудень.

Якщо подув південний вітер, то погода стане спекотною та бездощовою.

Що не можна робити 28 липня

Не бажано проводити фінансові операції.

Не можна міняти, продавати або віддавати свої речі – з ними піде удача.