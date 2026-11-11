Live
  • Ср 11.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.5
  • EUR 51.08

Якщо не працює світлофор: що означають сигнали регулювальника

Транспорт 20:04   11.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Якщо не працює світлофор: що означають сигнали регулювальника

Патрульні повідомили, що регулюватимуть перехрестя на інтенсивних ділянках доріг у Харкові, де не працює світлофор.

“За потреби інспектори беруть регулювання руху у свої руки, допомагаючи водіям безпечно проїжджати перехрестя, а пішоходам переходити проїжджу частину”, – кажуть у Патрульній службі.

регулювальник Харків

Як зрозуміти сигнали регулювальника:

🔴 Обличчям або спиною до вас, руки розведені/опущені чи жезл зігнутий – рух заборонено в усіх напрямках (аналог червоного сигналу).

➡️ Обличчям до вас, права рука з жезлом витягнута вперед – прямо рух заборонено, праворуч – дозволено (червоний із зеленою стрілкою).

🟡 Руку з жезлом піднято вгору – сигнал «Увага!». Рух заборонено, необхідно покинути перехрестя.

🟢 Лівою стороною до вас, рука з жезлом витягнута вперед – рух дозволено в усіх напрямках, включно з розворотом.

🟢 Лівою стороною до вас руки опущені або притиснуті – рух прямо або праворуч, із наданням переваги пішоходам.

регулювальник Харків

Читайте також: Два трамваї та п’ять тролейбусів тимчасово змінять маршрути 12 листопада

Нагадаємо, вранці 11 листопада у АТ «Харківобленерго» поінформували, що на Харківщині почалися аварійні відключення. Енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Вибух в Харкові: БпЛА вдарив по Салтівці, горить авто, загиблі (доповнено)
Вибух в Харкові: БпЛА вдарив по Салтівці, горить авто, загиблі (доповнено)
11.11.2026, 20:30
Без газу залишиться один із районів Харкова у четвер: причина й адреси
Без газу залишиться один із районів Харкова у четвер: причина й адреси
11.11.2026, 13:14
Пошкоджено 11 будинків, майже 200 вікон: на Салтівці усувають наслідки ударів
Пошкоджено 11 будинків, майже 200 вікон: на Салтівці усувають наслідки ударів
11.11.2026, 18:31
Із Харкова пустили ще одну електричку: куди довезе
Із Харкова пустили ще одну електричку: куди довезе
11.11.2026, 17:53
Два трамваї та п’ять тролейбусів тимчасово змінять маршрути 12 листопада
Два трамваї та п’ять тролейбусів тимчасово змінять маршрути 12 листопада
11.11.2026, 18:51
Старі, радянські килими збирають у Харкові: як це допоможе тваринам
Старі, радянські килими збирають у Харкові: як це допоможе тваринам
11.11.2026, 14:38

Новини за темою:

11.11.2026
Хаос на дорогах: чому в Харкові світлофори «сходили з розуму» і як їх рятувати
04.11.2026
Патрульні показали евакуацію людей із обстріляної лікарні в Харкові
29.10.2026
Купив права і через рік попався копам: що загрожує 31-річному водієві
26.10.2026
Пожежа в будинку в Харкові: як рятували людей, показали копи (відео)
25.10.2026
Намагався відкупитися 500 доларами на блокпості: у чому запідозрили копи водія


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Якщо не працює світлофор: що означають сигнали регулювальника», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 20:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульные сообщили, что будут регулировать перекрестки на интенсивных участках дорог в Харькове, где не работает светофор.".