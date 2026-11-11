Якщо не працює світлофор: що означають сигнали регулювальника

Патрульні повідомили, що регулюватимуть перехрестя на інтенсивних ділянках доріг у Харкові, де не працює світлофор.

“За потреби інспектори беруть регулювання руху у свої руки, допомагаючи водіям безпечно проїжджати перехрестя, а пішоходам переходити проїжджу частину”, – кажуть у Патрульній службі.

Як зрозуміти сигнали регулювальника:

🔴 Обличчям або спиною до вас, руки розведені/опущені чи жезл зігнутий – рух заборонено в усіх напрямках (аналог червоного сигналу).

➡️ Обличчям до вас, права рука з жезлом витягнута вперед – прямо рух заборонено, праворуч – дозволено (червоний із зеленою стрілкою).

🟡 Руку з жезлом піднято вгору – сигнал «Увага!». Рух заборонено, необхідно покинути перехрестя.

🟢 Лівою стороною до вас, рука з жезлом витягнута вперед – рух дозволено в усіх напрямках, включно з розворотом.

🟢 Лівою стороною до вас руки опущені або притиснуті – рух прямо або праворуч, із наданням переваги пішоходам.

Нагадаємо, вранці 11 листопада у АТ «Харківобленерго» поінформували, що на Харківщині почалися аварійні відключення. Енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію.