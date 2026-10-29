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Купив права і через рік попався копам: що загрожує 31-річному водієві

Події 19:13   29.10.2026
Тетяна Литвіна
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Купив права і через рік попався копам: що загрожує 31-річному водієві

Поліцейські Харкова повідомили 31-річного водія про підозру у підробці посвідчення водія. В облуправлінні поліції кажуть, що він міг їздити з фальшивим документом близько року.

За інформацією поліції, у жовтні патрульні зупинили автомобіль у Слобідському районі Харкова. Під час перевірки документів 31-річний водій надав посвідчення водія, проте перевірка показала, що воно підроблене.

Слідство встановило, що чоловік купив права у 2025 році та використовував їх для водіння авто.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, на одному з блокпостів Харківщини водій намагався підкупити патрульних за 500 доларів, щоби не проходити перевірку на наркотичне сп’яніння.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 19:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські Харкова повідомили 31-річного водія про підозру у підробці посвідчення водія. Він міг їздити з фальшивим документом близько року.".