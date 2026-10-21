Близько 80 згортків з наркотиками виявили у перехожого патрульні Харкова

Патрульні помітили підозрілого чоловіка і під час поверхневої повірки виявили у нього близько 80 пакунків, ймовірно, із наркотичними речовинами, повідомила прес-служба Патрульної поліції.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі затримали чоловіка, вилучили речовини для експертизи та розпочали кримінальне провадження за ст. 307 КК.

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Нагадаємо, у центрі Харкова, на вулиці Сумській, патрульні зупинили водія автомобіля ВАЗ без прав, у якого під сидінням знайшли вісім зіп-пакетів із речовинами, схожими на наркотики. Також у водія інспектори запідозрили ознаки наркотичного сп’яніння.