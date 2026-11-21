На кримінальному ринку зафіксували нові психоактивні речовини «дизайнерські наркотики», повідомили МГ «Об’єктив» у Нацполіції Харківської області.

Протягом 10 місяців 2026 року слідчі підрозділи та підрозділи дізнання в Харківській області до ЄРДР внесли 2520 кримінальних правопорушень (надійшло 3296 повідомлень), пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, так званих наркозлочинів.

Для порівняння, у 2021 році зареєстрували 4957 таких кримінальних правопорушень (надійшло 6420 повідомлень), у 2022 році – 4536 (надійшло 5323 повідомлень), 2023 році – 5734 (надійшло 7256 повідомлень), 2024 році – 4376 (надійшло 6098 повідомлень), 2025 році – 3844 (надійшло 5256 повідомлень).

З незаконного обігу протягом звітного періоду 2026 року вилучили: 47,329 кг наркотичних засобів; 49,890 кг психотропних речовин; 48,892 кг нових психоактивних речовин «дизайнерських наркотиків»; 12 780 л прекурсорів; 4180 нарковмісних рослин (рослини снодійного маку – 494, рослини коноплі – 3686).