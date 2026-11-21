Починаючи з 2025 року, правоохоронці фіксують зменшення кількості умисних вбивств, повідомили МГ «Об’єктив» у Нацполіції Харківської області.

Протягом 10 місяців 2026 року до ЄРДР внесли 64 кримінальні провадження за фактами умисних вбивств (надійшло 1238 повідомлень),

протягом аналогічного періоду у 2021 році – 171 (надійшло 189 повідомлень),

у 2022 році – 138 (надійшло 572 повідомлення),

у 2023 році – 130 (надійшло 1742 повідомлення),

у 2024 році – 129 (надійшло 932 повідомлення),

у 2025 році – 94 (надійшло 992 повідомлення).

Цікаво, що повідомлень в ІПНП про вбивства завжди більше, ніж зареєстрованих проваджень у ЄРДР за ст. 115 КК України.

Причина – наступні фактори: