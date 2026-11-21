Що відбувається із кількістю навмисних убивств на Харківщині
Починаючи з 2025 року, правоохоронці фіксують зменшення кількості умисних вбивств, повідомили МГ «Об’єктив» у Нацполіції Харківської області.
Протягом 10 місяців 2026 року до ЄРДР внесли 64 кримінальні провадження за фактами умисних вбивств (надійшло 1238 повідомлень),
протягом аналогічного періоду у 2021 році – 171 (надійшло 189 повідомлень),
у 2022 році – 138 (надійшло 572 повідомлення),
у 2023 році – 130 (надійшло 1742 повідомлення),
у 2024 році – 129 (надійшло 932 повідомлення),
у 2025 році – 94 (надійшло 992 повідомлення).
Цікаво, що повідомлень в ІПНП про вбивства завжди більше, ніж зареєстрованих проваджень у ЄРДР за ст. 115 КК України.
Причина – наступні фактори:
- множинність повідомлень про виявлення тіла людини до поліції (на лінію «102»). Наприклад: перший дзвінок від випадкового перехожого, другий – від родича, третій – від бригади швидкої медичної допомоги, яка констатувала смерть, четвертий – від лікарні. Кожен із цих дзвінків автоматично отримує окремий реєстраційний номер в ІПНП, тоді як кримінальне провадження в ЄРДР за цим фактом відкривають одне.
- реєстрація непідтверджених або помилкових сигналів. В ІПНП оператори зобов’язані фіксувати всі звернення громадян, навіть якщо заявнику «здалося», що вчинено вбивство (наприклад, гучний крик у сусідній квартирі, виявлення людини, яка просто спить на вулиці).