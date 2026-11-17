Кількість укриттів недостатня, формально на Харківщині їх є близько 5 тисяч, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наявними укриттями ми перекриваємо потреби 90 тисяч населення, зазначив очільник ХОВА.

«А тепер спитаймо на вулицях у людей, чи знають вони найближче своє укриття біля будинку або просто на вулиці громадського транспорту. Чи мають вони доступ до цих укриттів, чи будуть вони знаходитись там під час повітряної тривоги, то напевно більшість людей відповість зі знаком питання. І це дуже показово. Ми маємо критично збільшувати кількість укриттів. Подекуди ми будуємо підземні школи, підземні дитячі садочки, а це все є споруди подвійного призначення,і це є укриття перш за все. У деяких населених путах це єдине збудоване укриття, де люди мають можливість сховатися. Наприклад, у Пісочині, у підземному дитячому садочку близько сотні людей ночували, коли прилетіла «бандероль» посеред селища», – навів приклад Олег Синєгубов.