У середу, 18 листопада, з 00:00 до 24:00 у регіоні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.

Графіки, коли не буде електропостачання по чергам/підчергам, надані з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 05:30-09:00; 16:00-19:30

1.2 05:30-09:00; 16:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30

2.2 05:30-09:00; 16:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00

5.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00

6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Перелік адрес по чергах тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).