Як 18 листопада вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
У середу, 18 листопада, з 00:00 до 24:00 у регіоні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.
Графіки, коли не буде електропостачання по чергам/підчергам, надані з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 05:30-09:00; 16:00-19:30
1.2 05:30-09:00; 16:00-19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30
2.2 05:30-09:00; 16:00-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00
5.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00
6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
Перелік адрес по чергах тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).