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Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині – звернення енергетиків

Суспільство 17:45   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині – звернення енергетиків Зображення створене ШІ

Увечері 15 листопада в АТ “Харківобленерго” поінформували, що в Харківській області ввели графіки аварійних відключень світла.

“У зв’язку з вимушеними обмеженнями електропостачання просимо мешканців поставитися до ситуації з розумінням та відповідальністю”, – написали енергетики.

Також вони закликали ощадливо використовувати електроенергію та, за можливістю, зменшити роботу електроприладів.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” раніше також повідомляла, що у неділю, 15 листопада, з 08:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це попереджали у АТ «Харківобленерго».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 17:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 15 листопада в АТ “Харківобленерго” поінформували, що в Харківській області ввели графіки аварійних відключень світла.".