Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині – звернення енергетиків

Увечері 15 листопада в АТ “Харківобленерго” поінформували, що в Харківській області ввели графіки аварійних відключень світла.

“У зв’язку з вимушеними обмеженнями електропостачання просимо мешканців поставитися до ситуації з розумінням та відповідальністю”, – написали енергетики.

Також вони закликали ощадливо використовувати електроенергію та, за можливістю, зменшити роботу електроприладів.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” раніше також повідомляла, що у неділю, 15 листопада, з 08:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це попереджали у АТ «Харківобленерго».