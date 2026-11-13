Аварійні відключення світла ввели на Харківщині 13 листопада

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що сьогодні, 13 листопада, на Харківщині діють графіки аварійні відключення світла.

“У зв’язку з вимушеними обмеженнями електропостачання просимо мешканців поставитися до ситуації з розумінням та відповідальністю”, – звернулися енергетики.

Також жителів просять ощадливо використовувати електроенергію та за можливості зменшити споживання електроприладів.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів у п’ятницю, 13 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Графіки, пишуть у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00.