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Аварійні відключення світла ввели на Харківщині 13 листопада

Суспільство 12:02   13.11.2026
Вікторія Яковенко
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Аварійні відключення світла ввели на Харківщині 13 листопада

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що сьогодні, 13 листопада, на Харківщині діють графіки аварійні відключення світла.

“У зв’язку з вимушеними обмеженнями електропостачання просимо мешканців поставитися до ситуації з розумінням та відповідальністю”, – звернулися енергетики.

Також жителів просять ощадливо використовувати електроенергію та за можливості зменшити споживання електроприладів.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів у п’ятницю, 13 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Графіки, пишуть у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 12:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що сьогодні, 13 листопада, на Харківщині діють графіки аварійні відключення світла.".