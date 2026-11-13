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Відключення світла на Харківщині у п’ятницю: в обленерго опублікували графіки

Суспільство 09:16   13.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Відключення світла на Харківщині у п’ятницю: в обленерго опублікували графіки Фото: ХМР

Через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів у п’ятницю, 13 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Графіки, пишуть у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання на Харківщині по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступний:

1.1 00:00-03:00; 10:00–13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 10:00–13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 10:00–13:30; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 13:30–17:00; 22:00-24:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 03:00-06:30; 13:30–17:00; 20:30-22:00

4.2 03:00-06:30; 13:30–17:00; 20:30-22:00

5.1 06:30-10:00; 15:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 06:00-10:00; 15:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 15:00-20:30

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 09:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів у п’ятницю, 13 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.".