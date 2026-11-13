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В обленерго “простими словами” пояснили, навіщо щодня вводять графіки

Суспільство 10:20   13.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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В обленерго “простими словами” пояснили, навіщо щодня вводять графіки

В АТ “Харківобленерго” пояснили: насамперед світло відключають через дефіцит електроенергії, який стався в результаті російських обстрілів. Ситуація ускладнюється тим, що росіяни регулярно атакують об’єкти енергетичної інфраструктури.

“Простими словами: у певні години країна потребує більше електроенергії, ніж електростанції та імпорт можуть  забезпечити. Тому енергетики змушені тимчасово обмежувати споживання, щоб уникнути масштабної аварії та повного знеструмлення”, – написали енергетики.

Основні причини відключень зараз:

  • російські обстріли. Регулярні атаки пошкоджують електростанції, підстанції та високовольтні лінії. Тому частину електроенергії неможливо доставити споживачам;
  • проблеми із передачею електроенергії. Навіть якщо електростанції виробляють достатню кількість електрики, пошкоджені мережі можуть пропускати необхідний обсяг;
  • зростання споживання. У зимовий період люди частіше користуються обігрівачами, а навантаження на енергосистему зростає.
  • ремонт обладнання. Енергетикам доводиться відновлювати пошкоджені об’єкти, іноді виводячи їх з експлуатації.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів у п’ятницю, 13 листопада, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла. Вони, пишуть  у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 10:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” пояснили: насамперед світло відключають через дефіцит електроенергії, який стався в результаті російських обстрілів.".