В обленерго “простими словами” пояснили, навіщо щодня вводять графіки

В АТ “Харківобленерго” пояснили: насамперед світло відключають через дефіцит електроенергії, який стався в результаті російських обстрілів. Ситуація ускладнюється тим, що росіяни регулярно атакують об’єкти енергетичної інфраструктури.

“Простими словами: у певні години країна потребує більше електроенергії, ніж електростанції та імпорт можуть забезпечити. Тому енергетики змушені тимчасово обмежувати споживання, щоб уникнути масштабної аварії та повного знеструмлення”, – написали енергетики.

Основні причини відключень зараз:

російські обстріли. Регулярні атаки пошкоджують електростанції, підстанції та високовольтні лінії. Тому частину електроенергії неможливо доставити споживачам;

проблеми із передачею електроенергії. Навіть якщо електростанції виробляють достатню кількість електрики, пошкоджені мережі можуть пропускати необхідний обсяг;

зростання споживання. У зимовий період люди частіше користуються обігрівачами, а навантаження на енергосистему зростає.

ремонт обладнання. Енергетикам доводиться відновлювати пошкоджені об’єкти, іноді виводячи їх з експлуатації.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів у п’ятницю, 13 листопада, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла. Вони, пишуть у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00.