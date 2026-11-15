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Є постраждалі, почалася пожежа: Харків під ударами БпЛА

Події 14:05   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Є постраждалі, почалася пожежа: Харків під ударами БпЛА

Мер Ігор Терехов близько 14:00 у неділю, 15 листопада, повідомив про нові удари БпЛА по місту. 

За інформацією міського голови, вдень РФ вдарила безпілотником по Шевченківському району. Є попередня інформація про постраждалих та пожежу.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ворог атакував цивільне авто, постраждали двоє людей.

Нагадаємо, перший “приліт” у Харкові 15 листопада зафіксували близько 09:05. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що у Київському районі дрон ударив по даху автобуса. За попередньою інформацією, уточнив Терехов, постраждалих внаслідок влучення немає. Незабаром ворог завдав повторного удару по тому самому району. У Харківській облпрокуратурі додали: за ранок у місті було три “прильоти” FPV – два у Київському та один – у Салтівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 14:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов близько 14:00 у неділю, 15 листопада, повідомив про нові удари БпЛА по місту. ".