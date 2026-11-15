«Схожі на картеч»: РФ може споряджати БпЛА додатковими елементами

Момент учорашнього удару безпілотником по Дергачах показав начальник МВА Вячеслав Задоренко. Він зазначив: судячи з характеру пошкоджень, це була не звичайна БпЛА типу «герань».

“Попри відносно невелику потужність бойової частини, судячи з характеру пошкоджень, безпілотник був додатково споряджений готовими уражальними елементами, схожими на картеч”, – пояснив Задоренко.

Внаслідок вибуху елементи розлетілися та пошкодили будинки, авто та паркани. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вранці 14 листопада ворог ударив по Дергачах двома “геранями”. Внаслідок атаки поранення отримав 61-річний місцевий житель. Також гостру реакцію на стрес діагностували у двох жінок 54 та 56 років та чотирьох дітей 4, 9, 12 та 13 років.