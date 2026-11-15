Live
  • Нд 15.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

«Схожі на картеч»: РФ може споряджати БпЛА додатковими елементами

Події 12:25   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
«Схожі на картеч»: РФ може споряджати БпЛА додатковими елементами

Момент учорашнього удару безпілотником по Дергачах показав начальник МВА Вячеслав Задоренко. Він зазначив: судячи з характеру пошкоджень, це була не звичайна БпЛА типу «герань».

“Попри відносно невелику потужність бойової частини, судячи з характеру пошкоджень, безпілотник був додатково споряджений готовими уражальними елементами, схожими на картеч”, – пояснив Задоренко.

Внаслідок вибуху елементи розлетілися та пошкодили будинки, авто та паркани. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вранці 14 листопада ворог ударив по Дергачах двома “геранями”. Внаслідок атаки поранення отримав 61-річний місцевий житель. Також гостру реакцію на стрес діагностували у двох жінок 54 та 56 років та чотирьох дітей 4, 9, 12 та 13 років.

Читайте також: РФ «привітала» аграріїв із професійним святом, вбивши 20 корів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Новини за темою:

15.11.2026
РФ “привітала” аграріїв із професійним святом, вбивши 20 корів
14.11.2026
Серед постраждалих – діти: ворог атакував Дергачі, з’явились фото
03.11.2026
Зеленський закликав готуватися до тривалих відключень світла, атаки FPV
15.11.2026
Російський дрон ударив по даху автобуса в Харкові (доповнено)
10.11.2026
Сітки на дорозі до полігону в Дергачах: як захищатимуть сміттєвози від FPV

Популярно

«Схожі на картеч»: РФ може споряджати БпЛА додатковими елементами
«Схожі на картеч»: РФ може споряджати БпЛА додатковими елементами
15.11.2026, 12:25
Сьогодні 15 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 листопада 2026: яке свято та день в історії
15.11.2026, 06:00
Російський дрон ударив по даху автобуса в Харкові (доповнено)
Російський дрон ударив по даху автобуса в Харкові (доповнено)
15.11.2026, 09:44
У Харкові прорвало водогін: трамваї змінили маршрути
У Харкові прорвало водогін: трамваї змінили маршрути
15.11.2026, 09:05
Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день
Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день
15.11.2026, 10:25
Міст та електропідстанції в РФ атакували СОУ, у Татарстані палає підприємство
Міст та електропідстанції в РФ атакували СОУ, у Татарстані палає підприємство
15.11.2026, 07:45


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Схожі на картеч»: РФ може споряджати БпЛА додатковими елементами», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 12:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Момент учорашнього удару безпілотником по Дергачах показав начальник МВА Вячеслав Задоренко. Він зазначив: судячи з характеру пошкоджень, це була не звичайна БпЛА типу «герань».".