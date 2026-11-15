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РФ “привітала” аграріїв із професійним святом, вбивши 20 корів

Події 11:05   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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РФ “привітала” аграріїв із професійним святом, вбивши 20 корів Фото: “Пані Юпітер” / Facebook

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що РФ атакувала підприємства в Артільному та Миролюбівському старостинських округах. Внаслідок “прильотів” загинули тварини, поранені співробітники. Він також зазначив: цинічність ударів полягає ще й у тому, що росіяни завдали їх у День працівників сільського господарства. 

Відомо, що в результаті атаки травми та опіки отримали четверо людей – це троє чоловіків та жінка. Поранено багато тварин – загинули два десятки корів.

“На одному з підприємств спалахнула пожежа: горіла покрівля ферми та сіно. На іншому об’єкті пошкоджено складську будівлю, де зайнялися конструктивні елементи. Там зберігався врожай пшениці та соняшнику”, – сказав Зеленський.

На місці “прильотів” працюють рятувальники, медики, правоохоронці – усі ліквідовують наслідки атаки.

Відео: Сергій Зеленський/телеграм

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 11:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що РФ атакувала підприємства в Артільному та Миролюбівському старостинських округах.".