РФ “привітала” аграріїв із професійним святом, вбивши 20 корів
Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що РФ атакувала підприємства в Артільному та Миролюбівському старостинських округах. Внаслідок “прильотів” загинули тварини, поранені співробітники. Він також зазначив: цинічність ударів полягає ще й у тому, що росіяни завдали їх у День працівників сільського господарства.
Відомо, що в результаті атаки травми та опіки отримали четверо людей – це троє чоловіків та жінка. Поранено багато тварин – загинули два десятки корів.
“На одному з підприємств спалахнула пожежа: горіла покрівля ферми та сіно. На іншому об’єкті пошкоджено складську будівлю, де зайнялися конструктивні елементи. Там зберігався врожай пшениці та соняшнику”, – сказав Зеленський.
На місці “прильотів” працюють рятувальники, медики, правоохоронці – усі ліквідовують наслідки атаки.
Відео: Сергій Зеленський/телеграм