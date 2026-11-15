РФ «поздравила» аграриев с профессиональным праздником, убив 20 коров

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что РФ атаковала предприятия в Артельном и Миролюбовском старостинских округах. В результате «прилетов» погибли животные, ранены сотрудники. Он также отметил: циничность ударов заключается еще и в том, что россияне нанесли их в День работников сельского хозяйства.

Известно, что в результате атаки травмы и ожоги получили четверо людей – это трое мужчин и женщина. Ранено много животных – известно, что погибли два десятка коров.

«На одном из предприятий начался пожар: горела кровля фермы и сено. На другом объекте повреждено складское здание, где загорелись конструктивные элементы. Там хранился урожай пшеницы и подсолнечника», – сказал Зеленский.

На месте «прилетов» работают спасатели, медики, правоохранители – все ликвидируют последствия атаки.

Видео: Сергей Зеленский/Telegram