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РФ «поздравила» аграриев с профессиональным праздником, убив 20 коров

Происшествия 11:05   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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РФ «поздравила» аграриев с профессиональным праздником, убив 20 коров Фото: «Пани Юпитер» / Facebook

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что РФ атаковала предприятия в Артельном и Миролюбовском старостинских округах. В результате «прилетов» погибли животные, ранены сотрудники. Он также отметил: циничность ударов заключается еще и в том, что россияне нанесли их в День работников сельского хозяйства. 

Известно, что в результате атаки травмы и ожоги получили четверо людей – это трое мужчин и женщина. Ранено много животных – известно, что погибли два десятка коров.

«На одном из предприятий начался пожар: горела кровля фермы и сено. На другом объекте повреждено складское здание, где загорелись конструктивные элементы. Там хранился урожай пшеницы и подсолнечника», – сказал Зеленский.

На месте «прилетов» работают спасатели, медики, правоохранители – все ликвидируют последствия атаки.

Видео: Сергей Зеленский/Telegram

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 11:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что РФ атаковала предприятия в Артельном и Миролюбовском старостинских округах.".