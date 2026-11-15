Ракеты и БпЛА били по Харьковщине: пострадали 14 человек

За сутки в результате российских обстрелов на Харьковщине пострадали 14 человек, среди них – четверо детей.

«В г. Дергачи ранен 61-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 54 и 56 лет, девочки 4 и 9 лет, парни 12 и 13 лет; в г. Златополь получили острую реакцию на стресс женщины 51 и 55 лет; в с. Хотомля Старосалтовской громады ранен 60-летний мужчина; в пос. Коротич Песочинской общины получила острую реакцию на стресс 67-летняя женщина; в с. Миролюбовка Лозовской громады получили ожоги мужчины 33 и 52 лет и 49-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

две ракеты;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

81 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.