Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополняется)

Около 15:30 в Харькове был слышен взрыв. По городу ударил реактивный дрон. «Прилет» — на территории медицинского учреждения.

Дополнено в 15:40. На месте попадания в Немышлянском районе произошел пожар. Информация о пострадавших не поступала, сообщил мэр Игорь Терехов.

Также он уточнил, что попадание произошло на территории медицинского учреждения.

15:33. «Прилет» зафиксировали в Немышлянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов. Последствия выясняют.

Напомним, около 10:45 оккупанты атаковали Дергачи двумя «Геранями». Один из ударов пришелся на частное предприятие, другой – на территорию частного сектора. В результате удара по жилому району ранения получил 61-летний местный житель, который возился во дворе. У мужчины – ссадина и контузия. Также острую реакцию на стресс диагностировали у двух женщин 54 и 56 лет и четырех детей 4, 9, 12 и 13 лет. Состояние пострадавших стабильное.