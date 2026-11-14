Live
  • Сб 14.11.2026
  • Харьков  +4°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополняется)

Происшествия 15:40   14.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Около 15:30 в Харькове был слышен взрыв. По городу ударил реактивный дрон. «Прилет» — на территории медицинского учреждения. 

Дополнено в 15:40. На месте попадания в Немышлянском районе произошел пожар. Информация о пострадавших не поступала, сообщил мэр Игорь Терехов.

 

Также он уточнил, что попадание произошло на территории медицинского учреждения.

15:33. «Прилет» зафиксировали в Немышлянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов. Последствия выясняют.

Напомним, около 10:45 оккупанты атаковали Дергачи двумя «Геранями». Один из ударов пришелся на частное предприятие, другой – на территорию частного сектора. В результате удара по жилому району ранения получил 61-летний местный житель, который возился во дворе. У мужчины – ссадина и контузия. Также острую реакцию на стресс диагностировали у двух женщин 54 и 56 лет и четырех детей 4, 9, 12 и 13 лет. Состояние пострадавших стабильное.

Читайте также: СБУ поразила «сердце российской нефтяной отрасли»: подробности (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 14 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 ноября 2026: какой праздник и день в истории
14.11.2026, 06:00
Новости Харькова 14 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 14 ноября 2026 года – главное за день
14.11.2026, 15:35
Зеленский собирал мэров: был и Терехов, что обсуждали (фото, видео)
Зеленский собирал мэров: был и Терехов, что обсуждали (фото, видео)
14.11.2026, 07:10
Отдельное жилье с участком: модульные дома для ВПО возводят на Харьковщине
Отдельное жилье с участком: модульные дома для ВПО возводят на Харьковщине
13.11.2026, 19:11
Среди пострадавших – дети: враг атаковал Дергачи, появились фото
Среди пострадавших – дети: враг атаковал Дергачи, появились фото
14.11.2026, 13:11
Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополняется)
Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополняется)
14.11.2026, 15:40

Новости по теме:

14.11.2026
Неразлучные друзья – мопс Жорик и кот Кузя – нашли семью в Харькове (видео)
14.11.2026
Подземные отделения в детской больнице: в Харькове проверили ход работ
14.11.2026
Зеленский собирал мэров: был и Терехов, что обсуждали (фото, видео)
14.11.2026
Новости Харькова 14 ноября 2026 года – главное за день
13.11.2026
Победа «жирафов» и появление кенгуру в Харькове – итоги 13 ноября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 15:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 в Харькове был слышен взрыв. По городу ударил реактивный дрон.".