Победа «жирафов» и появление кенгуру в Харькове – итоги 13 ноября

В Харькове включат праздничную подсветку, Терехов заверил: «Жирафы ничего не едят». Полиция сообщила о подозрении «магу». Зоопарку подарили пятерых кенгуру. Объектив напоминает главные новости дня.

Городской голова Игорь Терехов заявил: в этом году город снова украсят новогодними декорациями с подсветкой. В интервью «Радио Хартия» мэр сказал: «Что касается иллюминации: по моему глубокому убеждению, это наша фишка, это эмоции людей, это Харьков, это по-харьковски». Он также заверил, что затраты электроэнергии на праздничные огни минимальны. Дословно: «Установленные жирафы ничего не едят». Иллюминация отделена от питания ЖКХ и лифтового хозяйства. Более того, город имеет резервы, чтобы заживить декорации от генераторов. Терехов анонсировал очень классные локации, которые будут практически по всему городу, чтобы не создавать больших скоплений людей. Финансируют создание новых декораций не из городского бюджета. Мэр объяснил, что платят за красоту успешные бизнесмены, которые, несмотря на войну, поддерживают Харьков.

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Супругов спасли из-под завалов в поселке Малиновка Харьковской области. Ночью по населенному пункту враг нанес удар из РСЗО. ГСЧС сообщила: на месте был пожар, разрушен дом, пострадали семь человек. Утром на Золочевщине мать с дочерью подорвались в лесопосадке. 60-летняя женщина погибла, 30-летняя получила ранения, информирует Нацполиция. FPV-дрон атаковал велосипедиста на дороге Золочев – Дергачи. 34-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он без сознания, у него осколочные ранения головы и ног, сообщил «Объективу» начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко.

По данным столичной полиции, женщина обратилась к псевдоцелителям в надежде вылечить своего семилетнего сына с особенностями развития. В объявлениях в интернете подставной «волшебник» обещал исцеление за деньги. Мать он убедил в необходимости платных консультаций и специальных дистанционных обрядов. Так выдурил у нее 60 тыс. грн. Полицейские подчеркнули: состояние сына потерпевшей не подлежит лечению, а требует исключительно коррекционной поддержки специалистов. Если вину «мага» докажут, он может сесть на восемь лет.

Пять новых жителей появились в Харьковском зоопарке. Рыже-серые кенгуру валлаби поселились в экспозиционной зоне «Гондвана». Трем самкам по одному году, а двум самцам – по полтора. Возвращение в зоопарк сумчатых планировали еще во время реконструкции – для них создали специальный вольер. Но к началу полномасштабной войны заселить его не успели. Новые жители уже освоились и с самого начала имели хороший аппетит.

Об опасной погоде в субботу предупредили жителей Харьковской области в Гидрометцентре. Метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с. Ночью будет дождь. Днем в субботу и сутки в воскресенье осадков не ожидают. Температура воздуха сохранится положительная до +8-10°. Ночью – без заморозков.

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