150 тысяч сохраненных тюльпанов: в Харькове уже готовят клумбы к весне (видео)

Этой осенью в Харькове коммунальщики высаживают 150 тысяч луковиц тюльпанов, которые удалось сохранить с прошлого сезона. В частности, около 3,5 тысячи белых цветов появятся под часами в Саржином яру, а также на его склонах и возле источника.

Часы неоднократно страдали от российских обстрелов и осколков, однако специалисты восстановили их механизмы, циферблаты и добавили светодиодную секундную стрелку, напомнил в комментарии МГ «Объектив» спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко. Клумба является всесезонной: весной на ней цветут тюльпаны, летом — другие цветы, а осенью — хризантемы, которые уже в основном убрали.

«Сейчас высаживают белые тюльпаны, здесь их будет около 3,5 тысячи. Немного добавим тюльпанов возле купели, возле источника. И по склонам Саржиного яра так же хотим добавить луковиц тюльпанов, чтобы весной все это расцвело и склоны выглядели таким себе цветочным ковром», — отметил Кравченко.

Всего этой осенью в городе высаживают 150 тысяч луковиц тюльпанов, выбранных из прошлогодних посадок.

«Почти (отказались от закупок — ред). Тюльпановый бизнес очень продвинулся. И поэтому, если ты хочешь красивый цветок, это очень дорогое удовольствие — выращивать его самостоятельно, собирать эти семена. Это высокие технологии фактически. Поэтому там, где можно сохранить луковицы и размножать их, рассаживать — мы это делаем. Но нужно понимать, что 150 тысяч тюльпанов — это не слишком большая цифра. И город нуждается в большем количестве тюльпанов на знаковых клумбах», — пояснил спикер «Харьковзеленстроя».

Он добавил, что предприятие старается максимально выращивать цветы собственными силами, чтобы не тратить лишние деньги на закупки. Всего за год в теплицах КП вырастили около миллиона цветов, которые высадили на клумбах Харькова.