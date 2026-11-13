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Новый мировой рекорд установила спортсменка из Харькова Садурская: подробности

Общество 16:12   13.11.2026
Виктория Яковенко
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Новый мировой рекорд установила спортсменка из Харькова Садурская: подробности Фото: Харьковский облсовет

Многократная чемпионка мира Екатерина Садурская покорила глубину 90 метров без ластов. Она стала первой женщиной в истории, которой удалось установить такой рекорд, рассказали в Харьковском областном совете.

«Спортсменка выступила в дисциплине CNF (Constant Weight No Fins) на соревнованиях AIDA Blue Element в Доминике, которые продолжаются с 8 по 17 ноября. Екатерина превзошла собственное предыдущее достижение — это ее десятый мировой рекорд в CNF за последние четыре года. Ранее она нырнула на 80 метров 5 Dominica”, — напомнили в облсовете.

Отмечается, что Садурская окончила факультет физического воспитания и спорта Харьковского Национального педагогического университета имени Сковороды.

В общем, она начинала спортивную карьеру как синхронистка, но с 2022 года полностью посвятила себя фридайвингу. Кроме того, спортсменка была участницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, является 11-кратной чемпионкой и десятикратной рекордсменкой мира по фридайвингу.

Мировые рекорды Екатерины Садурской:

  • Июль 2023 года, Vertical Blue – 74 метра (AIDA)
  • Июль 2023 года, Vertical Blue — 76 м (AIDA)
  • Июль 2023 года, Vertical Blue — 77 м (AIDA)
  • Август 2023 года, чемпионат мира в Гондурасе — 78 м (CMAS)
  • Октябрь 2024 года, чемпионат мира в Греции — 80 м (CMAS)
  • Ноябрь 2024 года, соревнование на Доминике — 82 м (AIDA)
  • Декабрь 2024 года, соревнование на Доминике — 84 м (AIDA)
  • Ноябрь 2025 года, соревнование на Доминике — 86 м (AIDA)
  • 30 ноября 2025 года, соревнование на Доминике — 88 м (CMAS)
  • 11 ноября 2026 – 90 м (AIDA).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 16:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многократная чемпионка мира Екатерина Садурская покорила глубину 90 метров без ластов. Она стала первой женщиной в истории, которой удалось установить такой рекорд,".