Новый мировой рекорд установила спортсменка из Харькова Садурская: подробности

Многократная чемпионка мира Екатерина Садурская покорила глубину 90 метров без ластов. Она стала первой женщиной в истории, которой удалось установить такой рекорд, рассказали в Харьковском областном совете.

«Спортсменка выступила в дисциплине CNF (Constant Weight No Fins) на соревнованиях AIDA Blue Element в Доминике, которые продолжаются с 8 по 17 ноября. Екатерина превзошла собственное предыдущее достижение — это ее десятый мировой рекорд в CNF за последние четыре года. Ранее она нырнула на 80 метров 5 Dominica”, — напомнили в облсовете.

Отмечается, что Садурская окончила факультет физического воспитания и спорта Харьковского Национального педагогического университета имени Сковороды.

В общем, она начинала спортивную карьеру как синхронистка, но с 2022 года полностью посвятила себя фридайвингу. Кроме того, спортсменка была участницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, является 11-кратной чемпионкой и десятикратной рекордсменкой мира по фридайвингу.

Мировые рекорды Екатерины Садурской: