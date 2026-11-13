Новий світовий рекорд встановила спортсменка з Харкова Садурська: подробиці
Багаторазова чемпіонка світу Катерина Садурська підкорила глибину в 90 метрів без ластів. Вона стала першою жінкою в історії, якій вдалося встановити такий рекорд, розповіли в Харківській обласній раді.
“Спортсменка виступила в дисципліні CNF (Constant Weight No Fins) на змаганнях AIDA Blue Element у Домініці, які тривають з 8 до 17 листопада. Катерина перевершила власне попереднє досягнення – це її десятий світовий рекорд у CNF за останні чотири роки. Раніше вона пірнула на 88 метрів у 2025 році на змаганнях CMAS Deep Dominica”, – нагадали в облраді.
Зазначається, що Садурська закінчила факультет фізичного виховання і спорту Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди.
Загалом вона розпочинала спортивну кар’єру як синхроністка, але з 2022 року повністю присвятила себе фрідайвінгу. Крім того, спортсменка була учасницею Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, є 11-разовою чемпіонкою та десятиразовою рекордсменкою світу з фрідайвінгу.
Світові рекорди Катерини Садурської:
- Липень 2023 року, Vertical Blue — 74 метри (AIDA)
- Липень 2023 року, Vertical Blue — 76 м (AIDA)
- Липень 2023 року, Vertical Blue — 77 м (AIDA)
- Серпень 2023 року, чемпіонат світу в Гондурасі — 78 м (CMAS)
- Жовтень 2024 року, чемпіонат світу в Греції — 80 м (CMAS)
- Листопад 2024 року, змагання на Домініці — 82 м (AIDA)
- Грудень 2024 року, змагання на Домініці — 84 м (AIDA)
- Листопад 2025 року, змагання на Домініці — 86 м (AIDA)
- 30 листопада 2025 року, змагання на Домініці — 88 м (CMAS)
- 11 листопада 2026 року – 90 м (AIDA).