Новий світовий рекорд встановила спортсменка з Харкова Садурська: подробиці

Багаторазова чемпіонка світу Катерина Садурська підкорила глибину в 90 метрів без ластів. Вона стала першою жінкою в історії, якій вдалося встановити такий рекорд, розповіли в Харківській обласній раді.

“Спортсменка виступила в дисципліні CNF (Constant Weight No Fins) на змаганнях AIDA Blue Element у Домініці, які тривають з 8 до 17 листопада. Катерина перевершила власне попереднє досягнення – це її десятий світовий рекорд у CNF за останні чотири роки. Раніше вона пірнула на 88 метрів у 2025 році на змаганнях CMAS Deep Dominica”, – нагадали в облраді.

Зазначається, що Садурська закінчила факультет фізичного виховання і спорту Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди.

Загалом вона розпочинала спортивну кар’єру як синхроністка, але з 2022 року повністю присвятила себе фрідайвінгу. Крім того, спортсменка була учасницею Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, є 11-разовою чемпіонкою та десятиразовою рекордсменкою світу з фрідайвінгу.

Світові рекорди Катерини Садурської: