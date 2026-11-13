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«Это не биполярка»: когда праздновать День Харькова, высказались в УИНП 📹

Общество 11:27   13.11.2026
Елена Нагорная
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«Это не биполярка»: когда праздновать День Харькова, высказались в УИНП 📹

Традиция отмечать дни городов и сел в даты изгнания нацистских оккупантов является советской практикой 1960-х годов, от которой Украине необходимо отходить в пользу собственных естественных и исторических традиций. В то же время вопрос изменения даты Дня города в Харькове требует широкой общественной дискуссии, чтобы новое решение объединяло, а не разъединяло.

Такую позицию в комментарии МГ «Объектив» высказал глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

По его словам, привязка празднования к продвижению советской армии в годы Второй мировой войны создала в Украине ситуацию, когда соседние населенные пункты имеют одинаковую дату праздника.

«От этой истории у нас появились целые полосы зебры в Украине, когда села на одной прямой линии отмечают один и тот же день своего освобождения от нацистской оккупации. Доходит до того, что даже они не могут поздравить друг друга, потому что находятся на одной полосе празднований. Это явление было очень характерным как раз для того советского периода 60-х годов», — пояснил Алферов.

Глава УИНП отметил, что исторически украинские города и села имели собственные даты празднований, связанные с храмовыми или приходскими праздниками, и именно к таким естественным традициям стоит возвращаться. Что касается непосредственно Харькова, то, по мнению историка, дискуссия о переносе даты является свидетельством активности гражданского общества.

«Я читал новости, следил за процессом, когда в Харькове определяли дважды День города. Для меня это не биполярка, а это, очевидно, голос общественности, который начинает набирать свой вес. Есть очень много аргументов «за», аргументов «против» — августовские, сентябрьские. Но мы сегодня должны говорить, что каждая дата, каждое событие должно консолидировать, объединять, а не разъединять. Очевидно, пришло время больше говорить, больше проговаривать, дискутировать. Время, которое мы сегодня имеем, оно нам подсказывает очень много решений самостоятельно», — подчеркнул он.

Также Алферов отметил, что история Харькова во Второй мировой войне сложнее одной августовской даты, а молодежи стоит объяснять смыслы через собственные победы Украины.

«Я понимаю, что не может быть два дня рождения города. Не может быть то же самое ни в Харькове, ни в Одессе. Но эти примеры мы сегодня видим постоянно и они уже существуют очень давно, на самом деле, просто мы на них не смотрели. Посмотрите вокруг Харькова села, где празднуют храмовый праздник и где празднуют праздник, связанный с событиями 1943 года, освобождением сел. И мы увидим уже достаточно четкую разницу, потому что есть праздники, дни рождения городов, которые были естественными и которые ассоциируются с городом у людей. Другое дело, что нам сегодня вот от этой зебры надо отходить, потому что она часто является неестественной. Если мы говорим о Харькове, то, вспомним, Харьков был неоднократно освобожден от нацистов. Поэтому все не так просто. Должны говорить, но все же естественные истории связаны больше с тем, что мы должны восстанавливать свои старые традиции», — подытожил глава УИНП.

Напомним, в 2026 году впервые краеведы и историки провели тематическое мероприятие «Альтернативный день города Харькова» — 15 августа. Эта дата связана с Успением Богородицы и давней традицией Успенской ярмарки. Успенский храм был одним из первых в Харькове, и историк Андрей Парамонов объяснял, что в слободской традиції храмовый праздник мог фактически выполнять роль дня основания поселения.

В августе основатель подразделения Kraken Константин Немичев инициировал дискуссию об отказе от советской даты 23 августа и напомнил, что исторически с 1987 по 1996 год праздник отмечали именно 20 сентября. Кроме этой даты, 15 августа и 23 августа, Немичев предложил еще один вариант: 27 февраля — один из ключевых дней обороны Харькова в 2022 году, когда российские подразделения прорвались в город, но были уничтожены украинскими защитниками.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 11:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Традиция отмечать дни городов и сел в даты изгнания нацистских оккупантов является советской практикой 1960-х годов, от которой Украине необходимо отходить, считает Алферов. ".