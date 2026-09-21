Когда Харьков должен отмечать День города – Немичев инициирует дискуссию

Харьков получил дату 23 августа из Москвы, считает основатель подразделения «Кракен» Константин Немичев. На своей странице в Telegram он инициирует дискуссию о том, какая дата празднования Дня города лучше подходит Харькову.

Немичев напомнил, что когда-то Харьков отмечал этот праздник 20 сентября.

Дата 23 августа была принята в 1997 году, когда города СНГ массово перенесли свои праздники на даты освобождения во Второй мировой войне.

«Считается, что Харьков был освобожден 23 августа 1943 г. Но эта дата имеет историческую дискуссию. И главное – 23 августа не является датой основания Харькова. Поэтому сегодня, когда мы переосмысливаем советское наследие, стоит задать вопрос, не пора ли определить День Харькова по собственной истории?» — сказал Немичев.

По его словам, такие дискуссии уже проходили в других городах.

Мариуполь пересматривал дату Дня города, пытаясь привязать ее к истории. В 2021 году громада приняла новую дату празднования.

Полтава в 2024 году перенесла День города на 29 июня – дату первого летописного упоминания о городе.

Для Харькова Немичев предлагает обсудить такие варианты:

15 августа — дата, связанная с Успением Богородицы и давней традицией Успенской ярмарки. Успенский храм был одним из первых в Харькове, а историк Андрей Парамонов объясняет, что в слободской традиции храмовый праздник мог фактически выполнять роль дня основания поселения.

— дата, связанная с Успением Богородицы и давней традицией Успенской ярмарки. Успенский храм был одним из первых в Харькове, а историк Андрей Парамонов объясняет, что в слободской традиции храмовый праздник мог фактически выполнять роль дня основания поселения. 20 сентября – дата, которая уже была Днем города.

– дата, которая уже была Днем города. 27 февраля – один из ключевых дней обороны Харькова в 2022 году, когда российские подразделения прорвались в город, но были уничтожены украинскими защитниками.

– один из ключевых дней обороны Харькова в 2022 году, когда российские подразделения прорвались в город, но были уничтожены украинскими защитниками. 23 августа – дата освобождения Харькова от нацистской оккупации, которая сегодня является официальным Днем города.

«Я не предлагаю сегодня что-либо менять. Я предлагаю начать дискуссию. Потому что Харьков значительно старше советской истории. И его День должен рассказывать именно об историческом Харькове», — считает Немичев.

Напомним, год назад депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк обратился к Терехову с предложением перенести День города. Он считает, что 23 августа – неудачная дата для празднования Дня города, поскольку предшествует Дню независимости и таким образом затмевает государственный праздник.