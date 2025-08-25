Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк в своем посте на Facebook объяснил, почему 23 августа – неудачная дата для празднования Дня города.

Он констатировал: харьковчане действительно любят свой город, поэтому и его День празднуют всегда с размахом – в мирное время или в условиях полномасштабной войны. И ничего плохого в этом депутат не видит.

«Ибо и наш город, и его жители – безусловно, заслуживают праздника и празднования. В самых лучших харьковских традициях во всех смыслах. В то же время, празднование Дня Независимости на следующий день таким образом всегда остается как бы «в тени», – объяснил Черняк.

В то же время, отметил он, уверен: это вовсе не значит, что горожане меньше ценят День Независимости. И добавил: нет и у харьковской власти корыстного умысла затмить государственный праздник.

«Если у тебя два больших праздника – два дня подряд, то первый из них – будет восприниматься собственно как непосредственный праздник, а второй – как своеобразное «афтерпати». Награждение, торжественные мероприятия и так далее – оно все будто к обоим праздникам одновременно, но все же больше – к первому по календарю. Вместе с тем, я думаю, что с этим тезисом согласятся все — за нашу Независимость заплачена очень дорогая цена, чтобы отмечать этот День по «остаточному» принципу», – считает депутат.

В то же время приуменьшать значимость Дня города – тоже неправильно. Поэтому, уверен депутат, решить проблему удастся только, если перенести День города.

«20 сентября, 6 сентября, другие возможные даты. Но это нужно сделать. Потому что так будет правильно», – объяснил Черняк.

Свой пост он предложил расценивать как официальное обращение к мэру Игорю Терехову и Харьковскому городскому совету.

Напомним, 23 августа харьковчане отмечали День города. Впервые за время полномасштабной войны перекрывали Сумскую, кроме того, зажигали «Звездное небо», по городу установили различные декорации и фотозоны. Толпы пели гимн Украины, напоминали президенту Путину, кто он, а на станциях метро проводили праздничные концерты.