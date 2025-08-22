Live
В День города в Харькове будет опасная погода: что прогнозируют

Общество 13:31   22.08.2025
Виктория Яковенко
В День города в Харькове будет опасная погода: что прогнозируют

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 23 августа.

В День Харькова и День флага в городе ожидается гроза, в области – гроза, местами град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Синоптики отмечают: погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Призывают быть внимательными и осторожными.

Напомним, День Харькова и День Независимости Украины в этом году будут массово отмечать под землей. Как сообщило КП «Харьковский метрополитен», праздничные мероприятия проведут на станциях метро по соображениям безопасности. Поэтому в работе подземки будут возникать временные ограничения. Ознакомиться с праздничной программой можно здесь. Также в праздничные дни в городе запустят временный маршрут троллейбуса – №17. Он будет курсировать по улице Сумской – от Центрального парка до площади Конституции.

Читайте также: 60 мероприятий запланированы ко Дню Харькова и Дню Независимости – НПУ готова

Автор: Виктория Яковенко
