60 мероприятий запланированы ко Дню Харькова и Дню Независимости – НПУ готова

Правоохранители Харьковщины подготовились к обеспечению порядка во время празднования государственных праздников.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в городе и области ожидается проведение более 60 мероприятий ко Дню Государственного флага Украины, Дню Независимости Украины, а также Дню Харькова.

«В мероприятиях планируют принять участие около 6 тысяч граждан», — подсчитали правоохранители.

В обеспечение усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и другие службы. Кроме этого, создали оперативный резерв.

Правоохранители призывают жителей реагировать и находиться в укрытиях во время тревог, не трогать подозрительные предметы, а также сообщать полиции о нарушении правопорядка.

Напомним, День Харькова и День Независимости Украины в этом году будут массово отмечать под землей. Как сообщило КП «Харьковский метрополитен», праздничные мероприятия проведут на станциях метро по соображениям безопасности. Поэтому в работе подземки будут возникать временные ограничения. Ознакомиться с праздничной программой можно здесь. Также в праздничные дни в городе запустят временный маршрут троллейбуса – №17. Он будет курсировать по улице Сумской – от Центрального парка до площади Конституции.