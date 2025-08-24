Сегодня 24 августа: какой праздник и день в истории

24 августа – День Независимости Украины. В этот день в 1991 году Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины, а также – постановление «О политической обстановке в Украине и немедленных действиях Верховной Рады Украины по созданию условий неповторения в дальнейшем военного переворота». В 1928-м родился один из авторов Акта провозглашения Независимости – диссидент Левко Лукьяненко. В 1949-м вступил в силу договор о создании НАТО. В 1853-м придумали картофельные чипсы. В 1572-м во Франции произошла Варфоломеевская ночь.

Праздники и памятные даты 24 августа

24 августа – День независимости Украины.

Видео: Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины

В мире – Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде.

Также сегодня: Всемирный день топлесс (отмечают в воскресенье, ближайшее к 26 августа), День Везувия, День понижения статуса Плутона, День звездопада, День рождения картофельных чипсов, Международный день удивительной музыки, День консервного ножа.

24 августа в истории

24 августа 1572 года произошли трагические события во Франции, вошедшие в историю как Варфоломеевская ночь. Подробнее.

24 августа 1853 года придумали картофельные чипсы. Автором рецепта-бестселлера был индеец по происхождению Джордж Крам. Подробнее.

24 августа 1928 года родился украинский диссидент и один из авторов Акта провозглашения независимости Украины, Герой Украины Левко Лукьяненко. Подробнее.

24 августа 1949 года вступил в силу договор о создании НАТО. Его подписали 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представители правительств Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции.

24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Это произошло на внеочередной сессии Верховной Рады. Подробнее.

<br />

24 августа 1991 года Верховная Рада Украины, кроме провозглашения Независимости, утвердила постановление «О политической обстановке в Украине и немедленных действиях Верховной Рады Украины по созданию условий неповторения в дальнейшем военного переворота». Этот документ содержал солидный перечень первоочередных мер по установлению в Украине украинской власти.

В первых абзацах Верховная Рада осудила августовский путч и заявила, в частности, о том, что он стал следствием кризиса в обществе и «ошибок центра». В то же время депутаты похвалили себя и руководство Верховной Рады за то, что стабилизировали ситуацию в Украине, признав «распоряжения созданного в Москве комитета не имеющими юридической силы на территории республики». На самом деле, с такой официальной квалификацией действий ГКЧП руководство Верховной Рады не спешило. В своем обращении к гражданам 19 августа 1991 года председатель ВР Леонид Кравчук не дал четкой оценки происходившим в СССР политическим событиям, да и в дальнейшем вел себя так же – вплоть до момента, когда не стало понятно, что Августовский путч захлебнулся.

Постановление от 24 августа было значительно более решительным, чем заявления и действия украинской власти во время путча. Документ содержал шесть пунктов, в основном касающихся формирования украинского силового блока и национальных Вооруженных сил. Первый пункт предусматривал разработку законодательства о правовом режиме чрезвычайного положения, Вооруженных силах Украины, обязанностях и правах Внутренних войск Украины и об органах государственной безопасности Украины. А также — о разработке предложений по созданию республиканской гвардии и подразделений для охраны органов власти и Нацбанка. Наконец, этим же пунктом депутаты «признали целесообразным» создать Совет обороны Украины.

Вторым пунктом комиссии ВР по вопросам законодательства поручили разработать ряд дополнений к Конституции УССР, которые касались: образования военных формирований, подчиненных руководству республики; учреждения института президентства и формирования Конституционного Суда. Та же комиссия ВР совместно с Кабмином должна была подготовить проект постановления о «порядке временного действия отдельных законов Союза ССР на территории республики до принятия соответствующих законов Украины». Кроме того, им поручили подготовить проект обращения к ООН с просьбой выступить гарантом реализации независимости Украины.

Третий пункт решал имущественные вопросы, предполагая передачу предприятий союзного подчинения в полную собственность Украины. Кабмину поручали предотвратить «неконтролируемый вывоз за пределы республики материальных ресурсов». Четвертый пункт поручал всему финансовому блоку до 1 октября 1991 года внести предложения о введении национальной денежной единицы. Пятый и шестой носили в основном «стабилизирующий и психологический» характер, напоминая всем ответственным лицам о необходимости выполнять повседневные дела: готовить страну к зиме, собирать урожай, решать социальные вопросы и т.д. За невыполнение решений Верховной Рады угрожали «строгой административной ответственностью». Наконец, «соответствующим компетентным органам» поручили проверить деятельность должностных лиц и органов власти на предмет вероятных действий в поддержку Августовского путча.

24 августа 1993 года в Балаклаве (Крым) на 19 кораблях пограничных войск Украины впервые подняли государственные флаги и военно-морские флаги Украины.

24 августа 1994 года состоялся первый военный парад в честь Дня Независимости Украины – на Крещатике в Киеве.

24 августа 1995 года Президент Украины Леонид Кучма учредил Орден князя Ярослава Мудрого.

Церковный праздник 24 августа

24 августа чтят память священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова. Подробнее.

Народные приметы

Если утром 24 августа над водоемами туман, то еще неделю будет теплая погода.

Если идет дождь, то ненастье продлится еще несколько дней.

Если день солнечный и жаркий, то следующая весна будет ранней.

Что нельзя делать 24 августа

Нельзя ходить в лес.

Нельзя срывать или покупать и приносить в дом красные цветы.