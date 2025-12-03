Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада убрала русский язык из текста Европейской хартии о защите региональных и миноритарных языков.

За закон №14120 проголосовали 264 нардепа.

«Закон обновил перечень языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией. Так, согласно обновленному официальному переводу, правильное название Хартии – Европейская хартия региональных или миноритарных языков. Также установлено, что в Украине положения Хартии будут применять к таким языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит», — говорится в законе.

Русского языка, среди требующих защиты, в перечне нет.

«Русский язык исключен из перечня языков, защищенных Хартией в Украине. Так же не будет упоминаний о несуществующем «молдавском языке». Все остальные языки, бывшие в ратификационном законе, остались. Кроме того, добавлены новые: идиш, караимский, крымчацкий, ромский, румейский, урумский и чешский», — прокомментировали закон в ОО «Деколонизация. Украина».