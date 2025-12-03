Live

Російську мову більше не захищатимуть в Україні: Верховна Рада ухвалила закон

Суспільство 17:22   03.12.2025
Оксана Якушко
Російську мову більше не захищатимуть в Україні: Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прибрала російську з тексту Європейської хартії про захист регіональних і міноритарних мов.

За закон №14120 проголосували 264 нардепи.

«Закон оновив перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією. Так, відповідно до оновленого офіційного перекладу, правильна назва Хартії – Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Також встановлено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит», – йдеться в законі.

Російської серед мов, які потребують захисту, немає.

«Російська мова виключена з переліку мов, захищених Хартією в Україні. Так само не буде згадок про вигадану “молдавську мову”. Всі інші мови, які були в ратифікаційному законі, залишилися. Крім того, додано нові: їдиш, караїмська, кримчацька, ромська, румейська, урумська та чеська», — прокоментували закон у ГО «Деколонізація. Україна».

Автор: Оксана Якушко
