Юний боксер з Харківщини став кращим в Україні

Дергачівський боксер Тимофій Грінченко став переможцем Всеукраїнського турніру з боксу серед юнаків і дівчат у ваговій категорії до 75 кг.

Про це повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Змагання проходили у місті Корсунь-Шевченківський з 6 по 14 червня. У турнірі взяли участь понад 200 спортсменів з усіх куточків України.

«Попри серйозну конкуренцію, Тимофій продемонстрував силу, витримку, техніку та справжній спортивний характер, гідно представивши Дергачівщину на всеукраїнському рівні. Вдячний тренерам за щоденну працю і професійну підготовку, завдяки яким Тимофій та інші наші спортсмени досягають високих результатів», зазначив Задренко.