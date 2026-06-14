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Юний боксер з Харківщини став кращим в Україні

Спорт 12:33   14.06.2026
Оксана Якушко
Юний боксер з Харківщини став кращим в Україні

Дергачівський боксер Тимофій Грінченко став переможцем Всеукраїнського турніру з боксу серед юнаків і дівчат у ваговій категорії до 75 кг.

Про це повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Змагання проходили у місті Корсунь-Шевченківський з 6 по 14 червня. У турнірі взяли участь понад 200 спортсменів з усіх куточків України.

«Попри серйозну конкуренцію, Тимофій продемонстрував силу, витримку, техніку та справжній спортивний характер, гідно представивши Дергачівщину на всеукраїнському рівні. Вдячний тренерам за щоденну працю і професійну підготовку, завдяки яким Тимофій та інші наші спортсмени досягають високих результатів», зазначив Задренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 12:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дергачівський боксер Тимофій Грінченко став переможцем Всеукраїнського турніру з боксу серед юнаків і дівчат у ваговій категорії до 75 кг.".