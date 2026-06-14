Юний боксер з Харківщини став кращим в Україні
Дергачівський боксер Тимофій Грінченко став переможцем Всеукраїнського турніру з боксу серед юнаків і дівчат у ваговій категорії до 75 кг.
Про це повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
Змагання проходили у місті Корсунь-Шевченківський з 6 по 14 червня. У турнірі взяли участь понад 200 спортсменів з усіх куточків України.
«Попри серйозну конкуренцію, Тимофій продемонстрував силу, витримку, техніку та справжній спортивний характер, гідно представивши Дергачівщину на всеукраїнському рівні. Вдячний тренерам за щоденну працю і професійну підготовку, завдяки яким Тимофій та інші наші спортсмени досягають високих результатів», зазначив Задренко.
Читайте також: Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Спорт, Суспільство, Харків; Теги: бокс, боксер, В'ячеслав Задоренко, Дергачі;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Юний боксер з Харківщини став кращим в Україні», то перегляньте більше у розділі Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 12:33;