Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії

14 червня – Всесвітній день донора крові, в Україні – День працівників текстильної та легкої промисловості. У 1777 році 14 червня затвердили зірково-смугастий прапор США. У 1830-му почалася французька колонізація Алжиру. У 1834-му запатентували наждачний папір. У 1891-му народився лідер ОУН та засновник Січових стрільців Євген Коновалець. У 1940 році війська нацистської Німеччини увійшли в Париж. У 1965-му Пол Маккартні записав на студії пісню “Yesterday”. У 2014-му російські терористи збили біля Луганського аеропорту український літак Іл-76, загинули 49 військових.

Свята та пам’ятні дати 14 червня

Друга неділя червня в Україні – це День працівників текстильної та легкої промисловості. У світі – День інформування про насильство щодо жінок і дітей.

14 червня – Всесвітній день донора крові.

Також сьогодні: Міжнародний день блогера, Міжнародний день натуристів (День нудиста), Міжнародний день ванни.

14 червня в історії

14 червня 1777 року Другий континентальний конгрес затвердив зірково-смугастий прапор США. Докладніше.

14 червня 1830 року розпочалася французька колонізація Алжиру. Цього дня 34 тисячі французьких солдатів висадилися на берег за 27 кілометрів на захід від міста Алжир – у порту містечка Сіді-Фредж. Докладніше.

14 червня 1834 року запатентували наждачний папір. Патент отримав Ісаак Фішер – молодший, громадянин США зі Спрингфілда. Докладніше.

14 червня 1891 року народився майбутній засновник корпусу Січових стрільців, полковник Армії УНР та голова ОУН Євген Коновалець. Докладніше.

14 червня 1940 року війська нацистської Німеччини увійшли до Парижа.

Це сталося внаслідок блискавичної наступальної кампанії, яку Вермахт розпочав 10 травня 1940 року – вторгненням до Нідерландів, Бельгії та Люксембургу. Нідерланди чинили опір, але зупинити німецьку військову машину не могли. 14 травня країна капітулювала. Ще перед тим, 13 травня, німецькі війська прорвали французьку оборону біля Седана, а вже 21 травня досягли Ла-Маншу. Наслідком цього стало відрізання 28 французьких та англійських дивізій від головних сил та евакуація їх морем із Дюнкерка – до Великої Британії. Залишки французької армії на континенті навіть після цього продовжували чинити опір. Але німці швидко просувалися у бік столиці. Весь час, протягом якого тривала ця військова катастрофа, прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль намагався утримати своїх французьких колег від капітуляції. Він, зокрема, сподівався на активнішу підтримку з боку США та особисто президента Рузвельта. Але той не міг подолати ізоляціоністів у власному Конгресі та навіть власній адміністрації.

“Французький прем’єр Поль Рейно телеграфував президенту Франкліну Рузвельту, просячи саме такої допомоги — оголошення війни, а якщо ні, то будь-якої можливої ​​допомоги. Рузвельт відповів, що Сполучені Штати готові надіслати матеріальну допомогу — і бажають опублікувати цю обіцянку, — але державний секретар Корделл Халл виступив проти такої публікації, знаючи, що Гітлер, як і союзники, сприймуть таку публічну заяву про допомогу лише як прелюдію до офіційного оголошення війни. Хоча матеріальна допомога буде надана, жодних офіційних та публічних зобов’язань не буде”, – пише проєкт History.

8 червня передові сили нацистів вийшли на береги річки Сена. Уряд Франції залишив Париж. Можливості зупинити німців керівництво держави вже не бачило та розглядало різні варіанти мирних переговорів. Столицю Франції загарбники взяли без бою. Значна кількість парижан (за різними оцінками – до двох мільйонів) встигла виїхати. Ті, хто залишився, 14 червня почули оголошення німецькою мовою про введення комендантської години. Після падіння Парижа уряд Франції очолив маршал Філіп Петен. Його єдиною метою в цей час було укладання мирного договору “за будь-яку ціну”. 22 червня 1940 року Франція капітулювала, підписавши перемир’я з Німеччиною в Комп’єні.

60% території країни було окуповано. Рештою формально керував уряд Петена, який увійшов до історії як колабораціоністський режим Віші.

14 червня 1965 року Пол Маккартні записав на студії пісню “Yesterday”, якій судилося стати одним із найвідоміших хітів гурту “The Beatles”. Докладніше.

14 червня 2014 року найманці “Вагнера” ​​спільно з бойовиками так званої “ЛНР” збили біля Луганського аеропорту літак Іл-76 ВПС України. Докладніше.

Церковне свято 14 червня

Сьогодні вшановують усіх святих землі Української. Це перехідне свято, яке відзначають у другу неділю після П’ятдесятниці. Докладніше. Також 14 червня вшановують пам’ять пророка Єлисея. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо дощ пішов цього дня – ще 7 тижнів будуть непогожими.

Якщо до 14 червня розвелося багато комарів, то буде врожай ягід.

Якщо хмарами літає мошкара – до врожаю грибів.

Що не можна робити 14 червня

Не можна лінуватися.

Не можна відмовляти в милостині.

Не можна сваритися та заздрити.