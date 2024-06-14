Сьогодні 14 червня: яке свято та день в історії

14 червня – Всесвітній день донора крові. У 1777 році в цей день затвердили зірково-смугастий прапор США. У 1834-му запатентували наждачний папір. У 1891-му народився лідер ОУН та засновник Січових стрільців Євген Коновалець. У 1965-му Пол Маккартні записав на студії пісню “Yesterday”. У 2014-му російські терористи збили біля Луганського аеропорту український літак Іл-76, загинули 49 військових.

Свята та пам’ятні дати 14 червня

14 червня у світі – Всесвітній день донора крові.

Також відзначають: Міжнародний день натуристів (День нудиста), Міжнародний день блогера, Міжнародний день ванни.

14 червня в історії

14 червня 1777 року Другий континентальний конгрес затвердив зірково-смугастий прапор США. На момент проголошення незалежності країни та під час війни використовували інший прапор, відомий як “Гранд Юніон” (“Великий Союз”). Він складався з 13 червоних та білих смуг з Юніон Джеком (прапором Великої Британії) у верхньому лівому кутку.

Існує версія, що “Гранд Юніон” багато в чому запозичили із символіки Британської Ост-Індської компанії тієї доби. Обидва прапори утворені додаванням до одного з британських морських прапорів (червоного) білих смуг.

Після проголошення незалежності пройшов ще рік, перш ніж чиновники США дійшли до питання зміни прапора – адже присутність на ньому Юніон Джека вже очевидно була зайвою. У резолюції, яку 14 червня 1777 року прийняв Другий Континентальний конгрес, новий прапор описали наступним чином: “Встановлено, що прапор тринадцяти Сполучених Штатів буде тринадцятьма смугами, які чергуються червоним і білим; що Союз буде тринадцятьма зірками, білими в синьому полі, що представляє нове сузір’я”. Щодо походження зірок на прапорі США існують різні версії. Найпоширеніша – що для прапора використовували класичний спосіб геральдики, який можна побачити, наприклад, на гербі швейцарського кантону Вале (там зірки позначають округи). Ще одна версія, яка залишається популярною, попри численні спростування: зірки запозичили з герба сім’ї першого президента США Джорджа Вашингтона (у його гербі три червоні зірки – над двома горизонтальними червоними смугами на білому полі).

Де б не взялися зірки, їхня кількість зараз позначає кількість штатів у США. З початку і зірок, і смуг було по 13 – стільки колоній проголосили незалежність від Великої Британії. Кількість смуг залишили постійною – і зараз вона нагадує про ті перші колонії, які спільно перемогли у війні метрополію. А ось кількість зірок постійно збільшувалася – з появою нових штатів. Загалом дизайн прапора офіційно змінювали 26 разів. Нинішня версія – з п’ятдесятьма зірками – найбільш “довгограйна”, її затвердили у 1960-му.

14 червня 1834 року запатентували наждачний папір. Патент отримав Ісаак Фішер – молодший, громадянин США зі Спрингфілда. Детальніше.

14 червня 1891 року народився майбутній засновник корпусу Січових стрільців, полковник Армії УНР та голова ОУН Євген Коновалець. Детальніше.

14 червня 1965 року Пол Маккартні записав на студії пісню “Yesterday”, якій судилося стати одним із найвідоміших хітів гурту “The Beatles”. Детальніше.

14 червня 2014 року найманці “Вагнера” ​​спільно з бойовиками так званої “ЛНР” збили біля Луганського аеропорту літак Іл-76 ВПС України. Детальніше.

Церковне свято 14 червня

14 червня вшановують пам’ять пророка Єлисея. Він жив у IX столітті до нашої ери. Він був учнем пророка Іллі. Творив численні чудеса: розділив води Йордану, зробив придатною для пиття воду Єрихонського джерела, у пустелі забезпечив водою війська Ізраїльського та Юдейського царів, що виступили проти моавитян тощо. Єлисей передбачив ізраїльському цареві Йоасу перемогу над ворогами. Помер пророк Єлисей у глибокій старості в Самарії.

Народні прикмети

Якщо дощ пішов цього дня – ще 7 тижнів будуть непогожими.

Якщо до 14 червня розвелося багато комарів, то буде врожай ягід.

Якщо хмарами літає мошкара – до врожаю грибів.

Що не можна робити 14 червня

Не можна лінуватися.

Не можна відмовляти в милостині.

Не можна сваритися та заздрити.