Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории

14 июня – Всемирный день донора крови. В 1777 году в этот день утвердили звездно-полосатый флаг США. В 1834-м запатентовали наждачную бумагу. В 1891-м родился лидер ОУН и основатель Сечевых стрельцов Евгений Коновалец. В 1965-м Пол Маккартни записал на студии песню «Yesterday». В 2014-м российские террористы сбили возле Луганского аэропорта украинский самолет Ил-76, погибли 49 военных.

Праздники и памятные даты 14 июня

14 июня в мире – Всемирный день донора крови.

Также отмечают: Международный день натуристов (День нудиста), Международный день блогера, Международный день ванны.

14 июня в истории

14 июня 1777 года Второй континентальный конгресс утвердил звездно-полосатый флаг США. На момент провозглашения независимости страны и во время войны использовали другое знамя, известное как «Гранд Юнион» («Большой Союз»). Он состоял из 13 красных и белых полос с Юнион Джеком (флагом Великобритании) в верхнем левом углу.

Существует версия, что «Гранд Юнион» во многом позаимствовали из символики Британской Ост-Индской компании той эпохи. Оба флага образуются добавлением к одному из британских морских флагов (красному) белых полос.

После провозглашения независимости прошел еще год прежде, чем чиновники США дошли до вопроса смены флага – ведь присутствие на нем Юнион Джека уже очевидно было лишним. В резолюции, которую 14 июня 1777 года принял Второй Континентальный конгресс, новый флаг описали следующим образом: «Постановлено, что флаг тринадцати Соединенных Штатов будет чередующимся красным и белым тринадцатью полосами; что Союз будет тринадцатью звездами, белыми в синем поле, представляющим новое созвездие». Относительно происхождения звезд на флаге США существуют разные версии. Самая распространенная – что для флага использовали классический прием геральдики, который можно увидеть, например на гербе швейцарского кантона Вале (там звезды обозначают округа). Еще одна версия, которая остается популярной, несмотря на многочисленные опровержения: звезды позаимствовали из герба семьи первого президента США Джорджа Вашингтона (в его гербе три красных звезды – над двумя горизонтальными красными полосами на белом поле).

Где бы ни взялись звезды, их количество сейчас обозначает количество штатов в США. С начала и звезд, и полос было по 13 – именно столько колоний провозгласили независимость от Великобритании. Количество полос оставили постоянным – и сейчас оно напоминает о тех первых колониях, которые совместно победили в войне метрополию. А вот количество звезд постоянно увеличивалось – при появлении новых штатов. В общей сложности дизайн флага официально меняли 26 раз. Нынешняя версия – с пятьюдесятью звездами – наиболее «долгоиграющая», ее утвердили в 1960-м.

14 июня 1834 года запатентовали наждачную бумагу. Патент получил Исаак Фишер — младший, гражданин США из Спрингфилда. Подробнее.

14 июня 1891 года родился будущий основатель корпуса Сечевых стрельцов, полковник Армии УНР и глава ОУН Евгений Коновалец. Подробнее.

14 июня 1965 года Пол Маккартни записал на студии песню «Yesterday», которой суждено стать одним из самых известных хитов группы «The Beatles». Подробнее.

14 июня 2014 года наемники «Вагнера» ​​совместно с боевиками так называемой «ЛНР» сбили возле Луганского аэропорта самолет Ил-76 ВВС Украины. Подробнее.

Церковный праздник 14 июня

14 июня чтят память пророка Елисея. Он жил в IX веке до н.э. Был учеником пророка Ильи. Совершал многочисленные чудеса: разделил воды Иордана, сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника, в пустыне обеспечил водой войска Израильского и Иудейского царей, выступивших против моавитян и т.д. Елисей предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами. Умер пророк Елисей в глубокой старости в Самарии.

Народные приметы

Если дождь пошел в этот день — еще семь недель будут непогожими.

Если к 14 июня развелось много комаров, то будет урожай ягод.

Если тучами летает мошкара – к урожаю грибов.

Что нельзя делать 14 июня

Нельзя лениться.

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя ссориться и завидовать.