Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории

14 июня 2014 года российские террористы сбили возле Луганского аэропорта украинский самолет Ил-76, погибли 49 военных. В этот день 1891 года родился лидер ОУН и основатель Сечевых стрельцов Евгений Коновалец.

Праздники и памятные даты 14 июня

14 июня государственных и профессиональных праздников нет.

Под эгидой ООН проходят Всемирный день донора крови, Всемирный день вязания и Международный день блогера.

14 июня в истории

14 июня 1834 года была запатентована наждачная бумага. Патент получил Исаак Фишер-младший, гражданин США из Спрингфилда. Следует отметить, что сама идея наждачной бумаги владельцу патента не принадлежала. История этого изделия выходит еще из Средневековья. А первые упоминания зафиксированы в Китае в XIII веке. Тогда наждачную бумагу изготовляли из размолотых раковин, семян и песка, которые наносили на пергамент с помощью клея. Также вместо «наждачки» некоторые народы использовали кожу акулы.

Уже позже на бумагу стали наносить частицы стекла. Такую «стеклянную бумагу» изготовил Джон Оки в его компании в Лондоне. Но именно Фишер придумал, как наладить массовое производство этого изделия.

14 июня 1891 года родился будущий основатель корпуса Сечевых стрельцов, полковник Армии УНР и председатель ОУН Евгений Коновалец.

Его военная карьера начиналась в австро-венгерской армии, куда его мобилизовали во время Первой мировой войны. Два года (с 1915-го) Коновалец провел в русском плену. Вернувшись, принял активное участие в событиях Украинской революции 1917-21 годов, формируя армию УНР. Именно он стал одним из организаторов боеспособной части украинской армии – корпуса Сечевых стрельцов. В 1918-1919 годах командовал дивизией, корпусом и группой Сечевых стрельцов во время боев с большевиками и деникинцами. После поражения Украинской революции сформировал из бывших офицеров УНР и Галицкой армии подпольную Украинскую военную организацию. А в 1929-м стал первым председателем ОУН. В этой должности наладил связи с правительственными кругами и спецслужбами Литвы, Германии, Испании, Франции, Англии и Японии. Был убит советским агентом Павлом Судоплатовым в 1938 году.

14 июня 1965 года Пол Маккартни записал на студии песню «Yesterday», которой суждено было стать одним из самых узнаваемых хитов группы «The Beatles».

По данным Книги рекордов Гиннеса, именно «Yesterday» чаще всего исполняют другие музыканты – записано более трех тысяч ее версий. В XX веке американское радио и телевидение запускали в эфир «Yesterday» более 7 миллионов раз. По опросу, проведенному британской радиостанцией BBC-2 среди экспертов и слушателей, «Yesterday» признана лучшей песней ХХ века.

14 июня 2014 года наемники «Вагнера» совместно с боевиками так называемой «ЛНР» сбили возле Луганского аэропорта самолет Ил-76 ВВС Украины. В результате теракта погибли 49 украинских военных, в том числе 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

В тот момент Луганский аэропорт находился под контролем украинских военных, но пророссийские террористы уже расположили вокруг него огневые точки. Аэродром находился в осаде. Однако самолеты продолжали транспортировать личный состав для ротации, технику, продовольствие и БК. Всего до 14 июня в таких условиях в аэропорту совершили около 20 посадок военно-транспортные самолеты. В ночь на 14 июня самолет Ил-76МД также перевозил личный состав для ротации. Он летел в составе группы из трех военных бортов из Днепропетровска. Поскольку взлетная полоса в Луганске была обесточена, ее подсвечивала украинская бронетехника и грузовики. Первый из летевших бортов успешно приземлился. Ил-76 летел вторым. Его сбили из ПЗРК «Игла» при заходе на посадку. Самолет загорелся в воздухе, а после падения взорвался. Никто из находившихся на борту не выжил. Третий самолет из этой группы вернулся в Днепр.

Церковный праздник 14 июня

14 июня христиане чтят память мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана. Иустин происходил из языческой семьи. Он получил хорошее философское образование, подробно изучив все направления греческой философии. Однако убедился, что ни одно из них не открывает пути к познанию истинного Бога. Однажды он встретил старца, который в длительной беседе открыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать решение всех вопросов жизни в книгах Священного Писания. На 30-м году жизни Иустин принял крещение. А затем посвятил себя проповеди Евангелия среди язычников. На мученическую смерть Иустина обрек постоянный соперник в философских прениях Крискент. Из зависти он возвел на Иустина много ложных обвинений перед римским судом. Иустина взяли под стражу, подвергли пыткам, а затем убили. Святые мученики другой Иустин, Харитон, Харита, Евелпист, Иеракс, Пеон и Валериан пострадали одновременно со святым Иустином Философом в 166 году. Они отказались принести жертву языческим богам, за что были обезглавлены.

Народные приметы

Мрачное утро 14 июня — к хорошему урожаю яровых культур.

Дождливый и пасмурный день сулит хороший урожай льна и овса.

Что нельзя делать 14 июня

Не желательно долго спать.

Нельзя собирать больше растений, чем вам нужно.

Нельзя ставить или ремонтировать забор.