Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории

23 мая в Украине – День морской пехоты и День Героев. В 1592 году в этот день инквизиция арестовала Джордано Бруно. В 1934-м полиция расстреляла Бонни и Клайда. В 1938-м убили главу ОУН Евгения Коновальца. А в 1945-м покончил жизнь самоубийством один из главных нацистских преступников – Генрих Гиммлер.

Праздники и памятные даты 23 мая

23 мая в Украине отмечают День морской пехоты. До 2018-го его праздновали 16 ноября, а затем перенесли на 23 мая.

Также 23 мая – День Героев. Это не официальный государственный праздник, но он приобретает все большую популярность. Праздник установлен в честь борцов за самостоятельное соборное Украинское государство – с древнейших времен до современности. В этот день чествуют рыцарей Киевской Руси, казаков времен Гетманщины, гайдамаков, опришков, сечевых стрельцов, воинов армии УНР, УГА, ОУН, УПА, а также героев Небесной Сотни и современной российско-украинской войны.

Под эгидой ООН сегодня проходит Международный день по искоренению акушерских свищей. В мире – Всемирный день черепахи.

23 мая в истории

23 мая 1592 года инквизиция в Венецианской республике арестовала философа Джордано Бруно. Его обвинили в ереси.

Донос написал венецианский аристократ Джованни Мочениго, по приглашению которого Бруно и прибыл в Венецию. В доносе Мочениго указал, что много слышал от Бруно о бесконечных мирах, а также о том, что «Христос совершал воображаемые чудеса и был магом, что Христос умирал не по доброй воле и, насколько мог, пытался избежать смерти; что возмездия за грехи не существует; что души, созданные природой, переходят из одного живого существа в другое» и т.д. Судебный процесс над философом длился более 7 лет. В результате 17 февраля 1600 года в Риме на Кампо деи Фьори Бруно сожгли.

23 мая 1931 года родился выдающийся украинский авиаконструктор, «отец» самолетов «Руслан» и «Мрия» Петр Балабуев.

Он — выпускник Харьковского авиационного института. Работал в АНТК им. Антонова в Киеве. Начал путь с начальника сборочной мастерской в 1956 году. В 1961-м уже был заместителем главного конструктора и начальником филиала ОКБ на серийном заводе в Ташкенте. В тот момент в серию запускали крупнейший в мире транспортный самолет Ан-22 «Антей». С 1965 года стал директором Киевского механического завода, с 1968 года – главным конструктором при создании Ан-124 «Руслан». В 1984-2005 годах — генеральный конструктор авиационной техники, возглавлял АНТК им. Антонова. При его участии и под его руководством построены самолеты: Ан-22 «Антей», Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия».

23 мая 1934 года погибли одни из известнейших преступников мира – криминально-романтическая парочка Бонни Паркер и Клайд Берроу. Молодых гангстеров полиция США публично и активно ловила больше года – с публикациями их фото в прессе, гонками, стрельбой. А они постоянно ускользали, да еще и умудрялись продолжать совершать преступления. В последующих экранизациях и публикациях их либо романтизировали, либо демонизировали. Но жизнь, как правило, гораздо приземленее литературных домыслов.

Итак, как Бонни, так и Клайд происходили из бедных многодетных семей. Он был немного старше – на два года. На момент гибели ей было 23, ему — 25. Бонни была одной из лучших учениц в школе, однако в 15 лет сбежала из дому со своим будущим мужем Роем Торнтноном. В 16 она вышла замуж. Пару лет работала официанткой, а затем потеряла работу — с началом Великой депрессии в США. Отношения с мужем не сложились – в 1929 году, когда Бонни было 19, они разошлись (хотя официально развод так и не оформили).

С Клайдом она познакомилась в 1932 году в доме общей подруги. Он на тот момент уже был преступником, только что вышедшим из тюрьмы. Сидел за ограбление магазинов и похищение автомобилей. В тюрьме он до смерти забил другого заключенного, который не раз насиловал его. По свидетельству родственников Клайда, из тюрьмы он вышел совсем другим человеком – злобным и жестоким. Его идеей фикс было устроить побег узников из той же тюрьмы Истхэм. Именно для этого он собирал деньги и оружие. Единственное, чем биографы парочки объясняют дальнейшую судьбу Бонни, — так это тем, что она без памяти влюбилась в Клайда. При этом она хорошо понимала, что эти отношения с большой вероятностью завершатся для нее смертью.

Банду Клайд сколотил сразу после выхода из тюрьмы. Ограбления становились все более жестокими – уже в апреле 1932 года произошло первое убийство – владельца магазина, пытавшегося сопротивляться грабителям. Бонни втянулась в процесс, в какой-то момент именно она заявила, что пора «заниматься серьезными делами», и дела пошли действительно серьезные – грабежи, убийства и угон автомобилей. Сама Бонни проявила настоящую страсть к огнестрельному оружию и научилась точно стрелять. Членов их банды периодически арестовывали, однако сама парочка постоянно ускользала из рук правоохранителей. Первый раз «по крупному» они попались по банальным «бытовым» причинам. Компания (вместе с ними была еще одна пара – Бак Берроу и его жена Бланш, а также 16-летний юноша В.Д. Джонс) поселилась в квартире в Миссури, где часто залегали на дно гангстеры. Парочка и их гости вели себя так шумно и дерзко, что местный бригадир решил организовать облаву на них. А когда к дому 13 апреля 1933 года подъехали полицейские, компания начала отстреливаться, ранив и убив двух копов. Под прикрытием пальбы они смогли вырваться из оцепления. Но в их квартире нашли много фотографий, которые в дальнейшем разослали по соседним штатам, чтобы поймать преступников.

«Охота» на Бонни и Клайда в печати сделала их настоящими знаменитостями. Почти каждый американец знал их в лицо, поэтому они прятались, ночуя в лесах и моясь в реках. Так они летом 1833 года достигли Арканзаса, где поселились в мотеле. Однако сразу обратили на себя внимание владельца, поделившегося сомнениями с местным полицейским. На мотель устроили облаву. Банда снова смогла убежать, но Бак получил ранение в голову, а Бланш почти ослепла. Бака и Бланш поймали в Айове. Мужчина умер через пять дней от ранений, женщину арестовали – и благодаря ее воспоминаниям много известно об истории банды. Бонни и Клайд и здесь умудрились скрыться. В январе 1934 года Клайд наконец-то реализовал свою идею фикс – они совершили налет на тюрьму Истхэм. Оттуда скрылись несколько преступников. Во время бегства был убит полицейский офицер. После этого все силы полиции США бросили на отслеживание Бонни и Клайда. Это дело поручили бывшему техасскому рейнджеру капитану Фрэнку Хеймеру. И ему удалось выследить их. Задержать Бонни и Клайда не пытались. На них устроили засаду. 23 мая 1934 года на сельской дороге в Бьенвилле (Луизиана) их «Ford V8» расстрелял из засады отряд из четырех техасских рейнджеров и двух луизианских офицеров.

Машину пробили 167 пуль, из них около 60 попали в Бонни и 50 – в Клайда.

23 мая 1938 года погиб полковник армии УНР и глава ОУН Евгений Коновалец. Его убил, устроив взрыв, сотрудник советских спецслужб в Роттердаме. Коновалец был одним из организаторов Галицко-буковинского куреня сечевых стрельцов – едва ли не самой боеспособной части Армии УНР.

В 1918 — 1919 он командовал подразделениями сечевых стрельцов во время боев с большевиками и деникинцами. После поражения украинских сил эмигрировал, но продолжил борьбу. В 1929-м стал первым председателем ОУН. Пытался поднять украинский вопрос в Лиге Наций, в частности, свидетельствовал о Голодоморе 1932-1933 годов. Так что руководство СССР приняло решение ликвидировать опасного эмигранта. Советский агент Павел Судоплатов, долго входивший в доверие к Коновальцу и неоднократно имевший с ним личные встречи, 23 мая 1933 года в ресторане «Атланта» в Роттердаме положил на стол перед лидером ОУН коробку шоколадных конфет. В ней был активированный взрывной механизм. После этого Судоплатов покинул здание, сообщив, что спешит. Когда Коновалец вышел на улицу, произошел мощный взрыв. Коновалец погиб, кроме этого, были ранены прохожие.

23 мая 1945 года совершил самоубийство один из лидеров Третьего Рейха и организаторов Холокоста Генрих Гиммлер.

Рейхсфюрер на протяжении своей карьеры создал СС, СД, возглавил гестапо, создал первый концлагерь в Дахау, руководил всеми службами немецкой полиции. По свидетельствам историков, с лета 1943 года Гиммлер осуществлял контакты с представителями западных спецслужб, чтобы заключить сепаратный мир. Когда эти переговоры вскрылись в публикации Reuters 28 апреля 1945 года, Гитлер в припадке ярости исключил Гиммлера из НСДАП и снял со всех государственных постов. После этого Гиммлер пытался присоединиться к Деницу, но тот не изъявил желания сотрудничать. Впоследствии один из главных нацистских преступников скрылся. Он скрывался в одном из родовых замков Шлезвиг-Гольштейна. С приближением войск союзников изменил внешность и продвигался с севера Германии на юг. Гиммлера сопровождали два его адъютанта и телохранитель. 21 мая 1945 года подозрительных немцев задержал британско-советский военный патруль. Их переправили в лагерь для военнопленных. А там один из пленных узнал Гиммлера. После этого на допросе он подтвердил свою личность. Его переправили в управление контрразведки 2-й британской армии. Там во время подробного медицинского осмотра врач-стоматолог попросил Гиммлера открыть рот. Тогда тот раздавил зажатую в зубах ампулу с цианистым калием и мгновенно умер.

Церковный праздник 23 мая

23 мая христиане чтят память апостола Симона Зилота. Он происходил из Каны Галилейской, был сыном святого Обручника Иосифа и одним из 12 апостолов. Первое чудо, которое сотворил Христос, – превращение воды в вино, произошло в доме Симона: во время пира для гостей не хватало вина. Удивленный чудом, Симон уверовал в Иисуса как Мессию и, оставив все, последовал за ним. Симон получил название «зилота», то есть ревнителя. В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар Святого Духа. Проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. Принял мученическую кончину в Абхазии – его распяли на кресте.

Народные приметы

Дождь 23 мая — к дождливому лету.

Пчелы летают дружной стаей – к хорошей погоде.

Пение птиц до рассвета – к дождю.

Что нельзя делать 23 мая

Нельзя ничего сеять и сажать.

Не стоит вечером выходить из дома.