Сьогодні 23 травня: яке свято та день в історії

23 травня в Україні – День морської піхоти та День Героїв. 1592 року в цей день інквізиція заарештувала Джордано Бруно. У 1934-му поліція розстріляла Бонні та Клайда. У 1938-му вбили голову ОУН Євгена Коновальця. А 1945-му покінчив життя самогубством один із головних нацистських злочинців – Генріх Гіммлер.

Свята та пам’ятні дати 23 травня

23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. До 2018 року його святкували 16 листопада, а потім перенесли на 23 травня.

Також 23 травня – День Героїв. Це не офіційне державне свято, але воно набуває все більшої популярності. Свято встановлено на честь борців за самостійну соборну Українську державу – з найдавніших часів до сьогодення. Цього дня вшановують лицарів Київської Русі, козаків часів Гетьманщини, гайдамаків, опришків, січових стрільців, воїнів армії УНР, УГА, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної російсько-української війни.

Під егідою ООН сьогодні проходить Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів. У світі – Всесвітній день черепахи.

23 травня в історії

23 травня 1592 року інквізиція у Венеційській республіці заарештувала філософа Джордано Бруно. Його звинуватили в єресі.

Донос написав венеційський аристократ Джованні Моченіго, на запрошення якого Бруно й прибув до Венеції. У доносі Моченіго вказав, що багато чув від Бруно про нескінченні світи, а також про те, що “Христос творив уявні чудеса і був магом, що Христос помирав не з доброї волі та, наскільки міг, намагався уникнути смерті; що відплати за гріхи не існує, що душі, створені природою, переходять з однієї живої істоти в іншу” тощо. Судовий процес над філософом тривав понад сім років. У результаті 17 лютого 1600 року в Римі на Кампо деї Фьорі Бруно спалили.

23 травня 1931 року народився видатний український авіаконструктор, “батько” літаків “Руслан” та “Мрія” Петро Балабуєв.

Він – випускник Харківського авіаційного інституту. Працював в АНТК ім. Антонова у Києві. Почав шлях із начальника складальної майстерні 1956 року. 1961-го вже був заступником головного конструктора та начальником філії ОКБ на серійному заводі в Ташкенті. На той момент у серію запускали найбільший у світі транспортний літак Ан-22 “Антей”. З 1965 став директором Київського механічного заводу, з 1968 – головним конструктором при створенні Ан-124 “Руслан”. У 1984-2005 роках – генеральний конструктор авіаційної техніки, очолював АНТК ім. Антонова. За його участю та під його керівництвом побудовано літаки: Ан-22 “Антей”, Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 “Руслан”, Ан-225 “Мрія”.

23 травня 1934 року загинули одні з найвідоміших злочинців світу – кримінально-романтична парочка Бонні Паркер та Клайд Берроу. Молодих гангстерів поліція США публічно та активно ловила більше року – з публікаціями їхніх фото у пресі, гонками, стріляниною. А вони постійно вислизали, та ще й примудрялися продовжувати вчиняти злочини. У наступних екранізаціях та публікаціях їх або романтизували, або демонізували. Але життя, як правило, набагато приземленіше літературних домислів.

Отже, як Бонні, і Клайд походили з бідних багатодітних родин. Він був трохи старшим – на два роки. На момент загибелі їй було 23, йому – 25. Бонні була однією з найкращих учениць у школі, проте у 15 років втекла з дому зі своїм майбутнім чоловіком Роєм Торнтноном. У 16 вона вийшла заміж. Кілька років працювала офіціанткою, а потім втратила роботу – з початком Великої депресії у США. Відносини з чоловіком не склалися – у 1929 році, коли Бонні було 19, вони розійшлися (хоча офіційно розлучення так і не оформили).

З Клайдом вона познайомилася в 1932 році в будинку спільної подруги. Він на той момент уже був злочинцем, який щойно вийшов із в’язниці. Сидів за пограбування магазинів та викрадення автомобілів. У в’язниці він до смерті забив іншого в’язня, який не раз ґвалтував його. За свідченням родичів Клайда, з в’язниці він вийшов зовсім іншою людиною – злісною та жорстокою. Його ідеєю фікс було влаштувати втечу в’язнів із тієї ж в’язниці Істхем. Саме для цього він збирав гроші та зброю. Єдине, чим біографи парочки пояснюють подальшу долю Бонні, – то це тим, що вона без пам’яті закохалася в Клайда. При цьому вона добре розуміла, що ці стосунки з великою ймовірністю завершаться для неї смертю.

Банду Клайд сколотив одразу після виходу з в’язниці. Пограбування ставали все жорстокішими – вже у квітні 1932 року сталося перше вбивство – власника магазину, який намагався чинити опір грабіжникам. Бонні втягнулася в процес, в якийсь момент саме вона заявила, що настав час “займатися серйозними справами”, і справи пішли справді серйозні – грабежі, вбивства та викрадення автомобілів. Сама Бонні виявила справжню пристрасть до вогнепальної зброї та навчилася влучно стріляти. Членів їхньої банди періодично заарештовували, проте сама парочка постійно вислизала з рук правоохоронців. Вперше “міцно” вони попалися з банальних “побутових” причин. Компанія (разом з ними була ще одна пара – Бак Берроу та його дружина Бланш, а також 16-річний юнак В.Д. Джонс) оселилася у квартирі в Міссурі, де часто залягали на дно гангстери. Парочка та їхні гості поводилися так шумно та зухвало, що місцевий бригадир вирішив організувати облаву на них. А коли до будинку 13 квітня 1933 року під’їхали поліцейські, компанія почала відстрілюватися, поранивши та вбивши двох копів. Під прикриттям пальби вони змогли вирватися з оточення. Але в їхній квартирі знайшли багато фотографій, які надалі розіслали сусідніми штатами, щоб упіймати злочинців.

“Полювання” на Бонні та Клайда у пресі зробило їх справжніми знаменитостями. Майже кожен американець знав їх у вічі, тому вони переховувалися, ночуючи в лісах і миючись у річках. Так вони влітку 1833 року досягли Арканзасу, де оселилися в мотелі. Однак одразу звернули на себе увагу власника, який поділився сумнівами з місцевим поліцейським. На мотель влаштували облаву. Банда знову змогла втекти, але Бак отримав поранення в голову, а Бланш майже засліпила. Бака та Бланш упіймали в Айові. Чоловік помер за п’ять днів від поранень, жінку заарештували – і завдяки її спогадам багато відомо про історію банди. Бонні та Клайд і тут примудрилися втекти. У січні 1934 року Клайд нарешті реалізував свою ідею фікс – вони здійснили наліт на в’язницю Істхем. Звідти зникли кілька злочинців. Під час втечі було вбито поліцейського офіцера. Після цього всі сили поліції США кинули на відстеження Бонні та Клайда. Цю справу доручили колишньому техаському рейнджерові капітану Френку Хеймеру. І йому вдалося вистежити їх. Затримати Бонні та Клайда не намагалися. На них влаштували засідку. 23 травня 1934 року на сільській дорозі в Б’єнвіллі (Луїзіана) їх “Ford V8” розстріляв із засідки загін із чотирьох техаських рейнджерів та двох луїзіанських офіцерів.

Машину пробили 167 куль, з них близько 60 влучили в Бонні та 50 – в Клайда.

23 травня 1938 року загинув полковник армії УНР та голова ОУН Євген Коновалець. Його вбив, влаштувавши вибух, співробітник радянських спецслужб у Роттердамі. Коновалець був одним із організаторів Галицько-буковинського куреня січових стрільців – чи не найбоєздатнішої частини Армії УНР.

У 1918 – 1919 роках він командував підрозділами січових стрільців під час боїв з більшовиками та денікінцями. Після поразки українських сил емігрував, але продовжив боротьбу. 1929-го став першим головою ОУН. Намагався порушити українське питання у Лізі Націй, зокрема, свідчив про Голодомор 1932-1933 років. Тож керівництво СРСР ухвалило рішення ліквідувати небезпечного емігранта. Радянський агент Павло Судоплатов, котрий довго входив у довіру до Коновальця і ​​неодноразово мав з ним особисті зустрічі, 23 травня 1933 року в ресторані “Атланта” в Роттердамі поклав на стіл перед лідером ОУН коробку шоколадних цукерок. У ній був активований вибуховий механізм. Після цього Судоплатов залишив будівлю, повідомивши, що поспішає. Коли Коновалець вийшов надвір, стався потужний вибух. Коновалець загинув, крім цього, було поранено перехожих.

23 травня 1945 року вчинив самогубство один із лідерів Третього Рейху та організаторів Голокосту Генріх Гіммлер.

Рейхсфюрер упродовж своєї кар’єри створив СС, СД, очолив гестапо, створив перший концтабір у Дахау, керував усіма службами німецької поліції. За свідченнями істориків, з літа 1943 року Гіммлер здійснював контакти з представниками західних спецслужб, щоб укласти сепаратний мир. Коли ці переговори розкрилися в публікації Reuters 28 квітня 1945 року, Гітлер у люті виключив Гіммлера з НСДАП і зняв з усіх державних постів. Після цього Гіммлер намагався приєднатися до Деніця. Але той не виявив бажання співпрацювати. Згодом один із головних нацистських злочинців втік. Він ховався в одному із родових замків Шлезвіг-Гольштейна. З наближенням військ союзників змінив зовнішність і просувався із півночі Німеччини на південь. Гіммлера супроводжували два його ад’ютанти та охоронець. 21 травня 1945 року підозрілих німців затримав британсько-радянський військовий патруль. Їх переправили до табору для військовополонених. А там один із полонених упізнав Гіммлера. Після цього на допиті він підтвердив свою особу. Його переправили до управління контррозвідки 2-ї британської армії. Там під час детального медичного огляду лікар-стоматолог попросив Гімлера відкрити рота. Тоді той розчавив затиснуту в зубах ампулу з ціаністим калієм і вмить помер.

Церковне свято 23 травня

23 травня християни вшановують пам’ять апостола Симона Зилота. Він походив з Кани Галілейської, був сином святого Обручника Йосипа й одним із 12-ти апостолів. Перше диво, яке створив Христос, – втілення води у вино, сталося в домі Симона: під час бенкету для гостей бракувало вина. Вражений дивом, Симон увірував у Ісуса як Месію і, залишивши все, пішов за ним. Симон отримав назву “зилота”, тобто ревнителя. У день П’ятидесятниці він прийняв разом з іншими апостолами дар Святого Духа. Проповідував вчення Христове в Юдеї, Єгипті, Лівії, Киринеї та Британії. Прийняв мученицьку кончину в Абхазії – був розіп’ятий на хресті.

Народні прикмети

Дощ 23 травня- до дощового літа.

Бджоли літають дружною зграєю – до гарної погоди.

Спів птахів до світанку – до дощу.

Що не можна робити 23 травня

Не можна нічого сіяти та саджати.

Не варто ввечері виходити з дому.