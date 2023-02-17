Сьогодні 17 лютого: яке свято та день в історії

17 лютого за церковним календарем – пам’ять Ісидора Пелусіотського. Цього дня спалили Джордано Бруно, відбувся перший бій за участю підводного човна, а ВР зняла недоторканність із Павла Лазаренка.

Свята та пам’ятні дати 17 лютого

17 лютого державні та професійні свята України не відзначають.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день спонтанного прояву доброти та Міжнародний день кота.

17 лютого в історії

17 лютого 1600 року в Римі на Кампо деі Фьорі за рішенням суду спалили Джордано Бруно. Бруно був людиною, яка значно випередила свій час і дозволяла собі висловлювати ідеї, що йшли в розріз із вченням церкви. Зокрема, він підтримував погляди Коперника щодо геліоцентричної системи світу, читав лекції та писав праці, в яких заявляв про нескінченність Всесвіту, а також вірив у переселення душ.

Найвідоміша з робіт Бруно – “Про нескінченність, всесвіт і світи”. Але причиною смертної кари філософа стала все-таки не наукова, а релігійна складова його переконань. Донощик, який “здав” Бруно інквізиції, заявляв, що той називав Христа магом і не вірив, що Ісус помирав з доброї волі. Також, згідно з доносом, філософ не вірив у існування відплати за гріхи та відкидав ідею непорочного зачаття. І однієї з цих заяв у ті часи було б достатньо для смертної кари. Однак, враховуючи популярність Джордано Бруно, його все ж таки довго судили, втім у результаті засудили до смерті на багатті. У відповідь на вирок Бруно заявив суддям: “Ймовірно, ви з більшим страхом виносите мені вирок, аніж я його вислуховую”. Після страти Бруно всі його твори занесли до Індексу заборонених книг.

17 лютого 1673 року в Парижі на сцені під час вистави “Уявний хворий” помер Мольєр. На той момент один із найвідоміших драматургів усіх часів уже був смертельно хворий на туберкульоз. Однак саме в цьому передсмертному стані він зміг написати одну з найсмішніших своїх комедій. Мольєр працював до останнього подиху. У день смерті автора “Уявного хворого” демонстрували вчетверте. Сам Мольєр виконував роль Аргена. Але під час вистави у нього відкрилося кровохаркання. Мольєра перенесли додому, де за кілька годин він помер.

17 лютого 1864 року вперше в історії в бою успішно застосовано підводний човен. Це сталося під час Громадянської війни в ​​США. А сам човен належав Конфедератам. Субмарина називалася “Давид”, проте найчастіше про неї згадують як про CSS HL Hunley – на ім’я її творця Гораса Лоусона Ганлі.

17 лютого 1864 року лейтенант Діксон з вісьмома членами екіпажу вийшов в океан на цьому підводному човні та підірвав адміральське судно флоту Півночі “Г’юстонік”. Однак і сам Давид після успішної атаки затонув. Причини цього досі не відомі, хоча 2000 року залишки легендарного підводного човна підняли з безодні. Застосування підводного човна в бою було єдиним подібним випадком у XIX столітті.

17 лютого 1999 року Верховна Рада України зняла недоторканність із найвідомішого українського прем’єра-корупціонера – Павла Лазаренка. Перед цим 14 вересня 1998 року Генпрокуратура порушила проти Лазаренка справу за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Проте за тиждень до зняття недоторканності Лазаренко втік з України до США, використавши панамський паспорт. Там у Каліфорнії на нього чекала розкішна вілла, а також – американське правосуддя. Невловимого прем’єра засудили в США у 2006 році за відмивання грошей за часів роботи в Уряді України. Лазаренко провів шість років у американській в’язниці. Звільнений 1 листопада 2012 року. Проживає в США зі своєю другою дружиною та трьома дітьми.

Церковне свято 17 лютого

17 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Ісидора Пелусіотського. Він жив у IV – V століттях. Народився в Олександрії у християнській сім’ї. Ще юнаком залишив світ і пішов до Єгипту на Пелусіотську гору, яка стала місцем його чернечих подвигів. Місцеві ченці згодом обрали Ісидора своїм настоятелем і звели до сану пресвітера. Він проповідував та писав послання. Після нього залишилося близько 10 000 листів, з яких до нас дійшло 2090. Преподобний Ісидор досяг глибокої старості та помер близько 436 року.

Народні прикмети

Якщо на озерах та річках уже тане лід, весна прийде незабаром.

Якщо гілки ялинки загинаються донизу – це до снігу. Якщо вгору – до теплої та ясної погоди.

Що не можна робити 17 лютого

Якщо захворіли – не можна відмовлятися від лікування.

Не потрібно цього дня ходити до лісу.

Треба бути обережним із собаками. У жодному разі не дражнити.