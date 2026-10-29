Сьогодні 29 жовтня 2026: яке свято та день в історії

29 жовтня – День військового фінансиста ЗСУ, а також День працівників служби позавідомчої охорони МВС України. У 2015 році в цей день у Китаї оголосили про відмову від політики однієї дитини. У 1998-му США запустили в космос найстарішого астронавта – 77-річного Джона Гленна. У 1964-му з музею в США викрали колекцію дорогоцінного каміння, у тому числі “Зірку Індії”. У 1941-му німці захопили Чугуїв. У 1923-му Туреччину проголосили республікою. У 1618-му стратили капера та фаворита англійської королеви Єлизавети I Волтера Релі.

Свята та пам’ятні дати 29 жовтня

29 жовтня в Україні – День військового фінансиста Збройних сил України та День працівників служби позавідомчої охорони МВС України.

29 жовтня у світі – Всесвітній день кодування та Міжнародний день догляду та підтримки.

Цього року 29 жовтня відзначають Всесвітній день балету.

Також сьогодні: Всесвітній день боротьби з інсультом, Міжнародний день псоріазу, День відлюдника.

Останній четвер жовтня – це Міжнародний день вина “Каріньян”.

Відео створене з використанням ШІ

29 жовтня в історії

29 жовтня 1618 року стратили сера Волтера Релі – одну з найяскравіших персон часів правління англійської королеви Єлизавети I. Докладніше.

29 жовтня 1923 року Туреччину проголосили республікою. Докладніше.

29 жовтня 1941 року німецькі війська окупували Чугуєв, а також Липці та Старий Салтів. Докладніше.

29 жовтня 1964 року сталося зухвале пограбування Американського музею природної історії в Нью-Йорку. Звідти викрали колекцію з 22 дорогоцінних каменів, у тому числі рідкісних і знаменитих. Деякі не знайшли досі. Докладніше.

29 жовтня 1998 року США запустили до космосу найстаршого астронавта – Джона Гленна. Докладніше.

29 жовтня 2015 року керівництво Компартії Китаю оголосило про відмову від політики однієї дитини. Рішення ухвалили на пленумі Центрального комітету партії. Усім подружнім парам у країні дозволили народжувати двох дітей. Нові правила запрацювали після внесення змін до закону щодо планування народжуваності – з 1 січня 2016 року.

На той час у КНР уже відчувалися тяжкі наслідки примусового обмеження народжуваності. Так, стався “демографічний перекіс” населення за віком та статтю. Частка людей похилого віку зростала, а працездатного населення – скорочувалася. Також чоловіків у Китаї, за даними статистики, значно більше, ніж жінок (за офіційними даними, на кінець 2025 року в Китаї було близько 716,85 млн чоловіків та 688,04 млн жінок). Однією з причин цього було те, що за можливості завести лише одну дитину подружжя нерідко вдавалися до абортів у разі, коли УЗД показувало дівчинку.

“У 2021 році уряд скасував усі обмеження щодо народжуваності, щоб протидіяти швидкому старінню населення, скороченню робочої сили та постійно низькому рівню народжуваності, що загрожувало економічному зростанню”, – зазначає Стенфордський центр економіки та інститутів Китаю.

При цьому дослідники Стенфордського центру вважають, що політика однієї дитини не є єдиною причиною важкої демографічної кризи, яку зараз переживає КНР. Їхні оцінки такі: політика однієї дитини відповідає за зниження народжуваності в Китаї на 38%. Інші 62% обумовлені іншими чинниками: урбанізацією, підвищенням рівня освіти, вищими витратами на виховання дітей тощо. Відповідно, у 2025 році Стенфордський центр економіки та інститутів Китаю зробив прогноз, що скасування всіх обмежень щодо дозволеної кількості дітей у сім’ї навряд чи суттєво підвищить народжуваність.

Найсвіжіші дані підтверджують це передбачення. Так, населення Китаю скорочувалося протягом чотирьох років поспіль (до 2025-го – дані за 2026-й будуть відомі лише наступного року). Число зареєстрованих шлюбів зменшилося приблизно на 7,5% у першій половині 2026 року, писав Reuters. Тож, від скасування обмежень уряд Китаю вже переходить до стимулювання народжуваності – в основному шляхом запровадження програм фінансової підтримки сімей з дітьми.

Церковне свято 29 жовтня

29 жовтня вшановують пам’ять преподобномучениці Анастасії Римлянки. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на траві та деревах іній – очікуйте на потепління.

Якщо дощ пішов вранці, то швидко закінчиться, а якщо ввечері – триватиме довго.

Якщо вітер південний – погода погіршиться надовго.

Що не можна робити 29 жовтня

Не можна залишати дітей без нагляду.

Не можна сперечатися з близькими та згадувати старі образи.

Краще не планувати на цей день важливі справи, не здійснювати великих покупок і не вести справ із незнайомцями.