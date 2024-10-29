Сьогодні 29 жовтня: яке свято та день в історії

29 жовтня – День військового фінансиста ЗСУ, а також День працівників служби позавідомчої охорони МВС України. У цей день у 1618 році стратили капера та фаворита англійської королеви Єлизавети I Волтера Релі. У 1923-му Туреччину проголосили республікою. У 1941-му німці захопили Чугуїв. У 1964-му з музею в США викрали колекцію дорогоцінного каміння, у тому числі “Зірку Індії”. У 1998-му США запустили в космос найстарішого астронавта – 77-річного Джона Гленна.

Свята та пам’ятні дати 29 жовтня

29 жовтня в Україні – День військового фінансиста Збройних сил України, День робочих служб позавідомчої охорони МВС України.

29 жовтня у світі – Всесвітній день боротьби з інсультом, Міжнародний день псоріазу.

Також сьогодні: День пустельника, День цементу.

29 жовтня історія

29 жовтня 1618 року стратили сера Волтера Релі – одну з найяскравіших персон часів правління англійської королеви Єлизавети I. Докладніше.

29 жовтня 1923 року Туреччину проголосили республікою. Докладніше.

29 жовтня 1941 року німецькі війська окупували Чугуєв, а також Липці та Старий Салтів. Докладніше.

29 жовтня 1964 року сталося зухвале пограбування Американського музею природної історії в Нью-Йорку. Звідти викрали колекцію з 22 дорогоцінних каменів, у тому числі рідкісних і знаменитих. Деякі не знайшли досі.

Пограбування реалізували троє – Джек Мерфі, Алан Кун і Роджер Кларк. Причому їхній план був дуже простий і базувався на недостатньо серйозному ставленні керівництва музею до безпеки. Злодії увійшли до музею вдень і відкрили вікно в туалеті. А потім повернулися через це вікно вночі (його ніхто не перевірив і не зачинив). На місці вони виявили, що з усієї колекції сигналізація захищає лише рідкісний сапфір – “Зірку Індії”.

Він має вагу 563,35 карата (112,67 г) і є одним із найбільших дорогоцінних каменів у світі. І його також викрали. Адже з’ясувалося, що сигналізація не працювала через розряджену батарею. Прихопивши каміння, злодії вилізли через те саме вікно в туалеті. Вартість викраденого оцінили у понад 400 тисяч доларів США.

Проте злочинці попалися так само легко, як і скоїли пограбування. Замість того, щоб втекти та причаїтися, вони почали буйно святкувати свій успіх. На надто радісних клієнтів, які влаштовують пишні вечірки, до поліції донесли співробітники готелю “Cambridge House”. Уже за два дні після пограбування його учасників заарештували. Провівши обшуки, виявили знаряддя злому та інші докази вини, але не знайшли головного – викраденого каміння. Чоловіків звільнили під заставу, але вони примудрилися вчинити ще одне пограбування – з нападом на актрису Еву Габор. За це їм висунули нове звинувачення, підняли суму застави до 150 тисяч доларів і заарештували, оскільки бандитам не було чим заплатити за свободу. Тоді Алан Кун запропонував повернути коштовності в обмін на пом’якшення вироку. У січні 1965 року він привів поліціянтів до камери схову на автовокзалі в Маямі, де й знаходилася “Зірка Індії” та частина колекції. Проте деякі камені злодії вже продали. Поступово вдалося знайти все, крім діаманта “Eagle” (“Орел”) вагою 16 каратів (3,2 г). Є версія, що його розрізали на менші камінці.

29 жовтня 1998 року США запустили до космосу найстаршого астронавта – Джона Гленна. Докладніше.

Церковне свято 29 жовтня

29 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять преподобномучениці Анастасiї Римлянки. Анастасія жила в III столітті. У дитинстві вона втратила батьків. Дівчинку виховувала настоятелька жіночого монастиря Софія. Звісно, ​​Анастасія виросла віруючою християнкою. Коли почалися гоніння на християн імператора Деція, градоначальник Пров, за велінням імператора, наказав привести Анастасію. Вона вийшла назустріч озброєним воїнам. Пров, побачивши красу дівчини, намагався умовити її зректися віри в Христа і врятувати так своє життя, проте вона твердо відхилила такі пропозиції. Тоді дівчину піддали жорстоким тортурам, у тому числі їй відрізали язик. Народ обурився таким знущанням з Анастасії, тоді тортури припинили, а мученицю обезголовили. Тіло Анастасії кинули на корм диким звірам. Але її вихователька Софія знайшла тіло та поховала дівчину.

Народні прикмети

Якщо на траві та деревах іній – очікуйте на потепління.

Якщо дощ пішов вранці, то швидко закінчиться, а якщо ввечері – триватиме довго.

Якщо вітер південний – погода погіршиться надовго.

Що не можна робити 29 жовтня

Не можна залишати дітей без нагляду.

Не можна сперечатися з близькими та згадувати старі образи.

Краще не планувати на цей день важливі справи, не здійснювати великих покупок і не вести справ із незнайомцями.