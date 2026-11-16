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Надійшли 400 млн грн на відбудову 11 будинків у Харкові й області – ОВА

Суспільство 15:32   16.11.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
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Надійшли 400 млн грн на відбудову 11 будинків у Харкові й області – ОВА

Майже 400 млн грн від Кабміну на відновлення 11 пошкоджених багатоквартирних будинків у Харкові та області нарешті надійшли. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції 16 листопада.

Він нагадав, що ці гроші мали отримати ще в січні. За словами Синєгубов, кошти мають освоїти до кінця цього року.

Нагадаємо, у вересні начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що Кабмін виділив кошти на відновлення пошкоджених обстрілами будинків у Харківській області. За його словами, мова йшла про чотири багатоквартирні будинки в Харкові: на вулицях Наталії Ужвій, Свободи, Академіка Павлова та Бучми. Також буде відновлено три багатоквартирні будинки та гуртожиток у Дергачах і по одному багатоквартирному будинку в Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Загалом було передбачено 398,3 млн грн.

Вже у жовтні Синєгубов повідомляв, що керівництво області працює з Мінфіном для розблокування платежів підрядникам, які відновлюють будинки в Харкові та інших містах області. Він зазначав, що роботи підрядники виконували в борг, тож із ними необхідно розрахуватися.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 15:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 400 млн грн від Кабміну на відновлення 11 пошкоджених багатоквартирних будинків у Харкові та області нарешті надійшли.".