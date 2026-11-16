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На що піде бюджет Харківщини-2027 та чи будуть гроші на мегабудівництва

Економіка 14:36   16.11.2026
Олена Нагорна
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На що піде бюджет Харківщини-2027 та чи будуть гроші на мегабудівництва

На тлі заяв перших осіб держави щодо дефіциту коштів у держбюджеті на нове будівництво та відновлення Харківська ОВА у 2027 році розраховує отримати гроші на підземні медустанови, які є інвестиційними проєктами. Щодо бюджету Харківщини на 2027 рік, то про показники говорити ще зарано.

Про це на пресконференції розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання МГ “Об’єктив”.

«Наголошую, що всі об’єкти, які ми будуємо, вони мають статус публічних, пріоритетних інвестицій, тому держава для себе сама визначила, що це для неї є пріоритет, на кшталт три наші підземні медичні заклади, які ми зараз реалізовуємо, і продовження ремонтних робіт, реконструкцій щодо певних відділень, наприклад, обласної лікарні і все інше. Тому ми розраховуємо на подальше їхнє фінансування», — зазначив Синєгубов.

Щодо фінансування робіт у поточному році, то певні затримки зараз є.

“Продовжуємо реалізацію наших інфраструктурних проєктів, це і підземні наші лікарні. Тут з фінансуванням не так добре, як хотілося, однак все одно чекаємо, щоб були профінансовані ті роботи, які виконані вже наразі, і закрити цей календарний фінансовий рік. Далі будемо продовжувати комунікацію з профільними міністерствами щодо планів на майбутнє”, – сказав начальник ХОВА.

За його словами, бюджет Харківської області на 2027 рік остаточно формуватимуть після ухвалення державного бюджету. Щодо витрат, урізання не повинно торкнутися соціальних програм та безпеки.

«Перш за все, у нас підтримка військових. Тут ми скорочуватися не можемо, тому що тут напряму залежить наша безпека, безпека наших людей. По-друге, це те, що дуже важливі для нас пріоритетні програми, як підтримка наших захисників та захисниць. Це ветеранська політика. Тут ми фактично скорочувати не можемо, а навіть можливо будемо розглядати збільшення фінансування цієї програми, тому що навіть не відкриваючи нові кластери підтримки, у нас збільшується кількість охоплення. Кількість дітей загиблих наших військових, кому ми платимо стипендії по 8 тисяч гривень, їх кількість збільшується, на жаль, але ми маємо цю підтримку як мінімум зберегти на рівні цього року», — підкреслив начальник ХОВА.

Нагадаємо, у вересні-жовтні перші особи держави заявляли про критичний дефіцит держбюджету. Прем’єр-міністр Сергій Корецький писав, що насамперед гроші виділятимуть на оборону та соціалку, а фінансування нових будівництв, реконструкції та капремонтів припинять.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 14:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська ОВА у 2027 році розраховує отримати гроші на підземні медустанови, які є інвестиційними проєктами.".