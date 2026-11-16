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Атакований Кримський міст: рух обмежений, застрягли тисячі авто, покосило арку

Події 09:42   16.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Атакований Кримський міст: рух обмежений, застрягли тисячі авто, покосило арку Фото: Exilenova+

Вранці 16 листопада так званий губернатор Кримського півострова Сергій Аксьонов визнав: ЗСУ атакували міст, що проходить через Керченську протоку. 

Аксьонов пише, що рух транспорту буде обмежений мінімум до середини дня. Тим часом пропагандистські ТГ-канали зазначають: під удар українських безпілотників, ймовірно, потрапила одна із арок судноплавного прольоту мосту. Її покосило приблизно на 15 градусів.

Тим часом по обидва боки в пробках застрягли близько двох тисяч машин, пишуть пропагандисти.

Фото: Сергій Стерненко

Остаточні наслідки ударів ще встановлюють, а точні терміни відновлення мосту поки що невідомі. Тим часом деякі аналітики та монітори зазначають: подібні удари унікальні ще й тим, що Кримський міст вважався одним із найзахищеніших об’єктів у РФ. Попри це, українські БпЛА все ж таки змогли прорвати оборону і дістатися до нього.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 09:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 16 листопада так званий губернатор Кримського півострова Сергій Аксьонов визнав: ЗСУ атакували міст, що проходить через Керченську протоку. ".