Атакований Кримський міст: рух обмежений, застрягли тисячі авто, покосило арку

Вранці 16 листопада так званий губернатор Кримського півострова Сергій Аксьонов визнав: ЗСУ атакували міст, що проходить через Керченську протоку.

Аксьонов пише, що рух транспорту буде обмежений мінімум до середини дня. Тим часом пропагандистські ТГ-канали зазначають: під удар українських безпілотників, ймовірно, потрапила одна із арок судноплавного прольоту мосту. Її покосило приблизно на 15 градусів.

Тим часом по обидва боки в пробках застрягли близько двох тисяч машин, пишуть пропагандисти.

Остаточні наслідки ударів ще встановлюють, а точні терміни відновлення мосту поки що невідомі. Тим часом деякі аналітики та монітори зазначають: подібні удари унікальні ще й тим, що Кримський міст вважався одним із найзахищеніших об’єктів у РФ. Попри це, українські БпЛА все ж таки змогли прорвати оборону і дістатися до нього.