З якої погоди розпочнеться тиждень у Харкові та області, розповіли синоптики

Прогноз погоди на понеділок, 16 листопада, розповіли в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

За прогнозами синоптиків, уночі вдарять морози, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 6-7° тепла. Опадів не прогнозують.

Так, по області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2 – 7° тепла.

У Харкові також доба пройде без опадів. Температура повітря вночі близько 0°, вдень 4 – 6° тепла.

Вітер південний, 5-10 м/с.