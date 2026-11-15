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З якої погоди розпочнеться тиждень у Харкові та області, розповіли синоптики

Погода 20:45   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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З якої погоди розпочнеться тиждень у Харкові та області, розповіли синоптики

Прогноз погоди на понеділок, 16 листопада, розповіли в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей. 

За прогнозами синоптиків, уночі вдарять морози, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 6-7° тепла. Опадів не прогнозують.

Так, по області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2 – 7° тепла.

У Харкові також доба пройде без опадів. Температура повітря вночі близько 0°, вдень 4 – 6° тепла.

Вітер південний, 5-10 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 20:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на понеділок, 16 листопада, розповіли в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей. ".