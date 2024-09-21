Якою буде погода в неділю в Харкові та області: прогноз на 22 вересня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 22 вересня, в Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 24 – 26, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, вдень – 22 – 27.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 20:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 22 вересня, в Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".