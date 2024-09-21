Якою буде погода в неділю в Харкові та області: прогноз на 22 вересня

У неділю, 22 вересня, в Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 24 – 26, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, вдень – 22 – 27.