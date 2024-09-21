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Какой будет погода в воскресенье в Харькове и области: прогноз на 22 сентября

Погода 20:08   21.09.2024
Виктория Яковенко
Какой будет погода в воскресенье в Харькове и области: прогноз на 22 сентября Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 22 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов, днем ​​– 24 – 26, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура будет от 6 до 11 градусов, днем ​​– 22 – 27.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 22 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".