Какой будет погода в воскресенье в Харькове и области: прогноз на 22 сентября

В воскресенье, 22 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов, днем ​​– 24 – 26, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура будет от 6 до 11 градусов, днем ​​– 22 – 27.