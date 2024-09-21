Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории

21 сентября – Международный день мира. В этот день 1933 года в Германии начался суд над коммунистами, которых обвинили поджоге Рейхстага. В 1991-м в Армении состоялся референдум за независимость и выход из СССР. В 2022-м российский диктатор Путин объявил «частичную мобилизацию».

Праздники и памятные даты 21 сентября

21 сентября в Украине – День хирурга, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора и День городов Херсон и Кропивницкий (все отмечают в третью субботу сентября), День города Чернигов.

В мире – Международный день мира и День нулевых выбросов.

В третью субботу сентября отмечают: Всемирный день уборки, Международный день уборки прибрежных территорий, День свободного программного обеспечения, Международный день «Съешь яблоко», День осведомленности об уходе за щенками при разведении собак, Всемирный день донора костного мозга, Всемирный день сока, День Бэтмена.

Также в этот день: Всемирный день благодарения, День мини-гольфа, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, День европейского сотрудничества, Международный день борьбы с монокультурными насаждениями.

21 сентября в истории

21 сентября 1933 года в немецком Лейпциге начался судебный процесс над обвиняемыми в поджоге Рейхстага. Перед судом предстало почти все руководство коммунистической партии Германии, а также коммунист Маринус ван дер Люббе, которого единственного действительно обнаружили на месте происшествия. Подробнее.

21 сентября 1991 года в Армении состоялся референдум, на котором 99% граждан проголосовали за государственную независимость республики и ее выход из состава СССР.

21 сентября 2022 года после бегства российских оккупантов из большей части Харьковской области российский диктатор Путин объявил так называемую «частичную мобилизацию». Об этом решении он заявил утром 21 сентября — в Международный день ​​мира, тогда же вышел официальный указ.

В речи террорист №1 традиционно рассказывал о «неонацистском режиме» и «СВО» в Украине. Но придумал и новенькое – необходимость защитить «суверенитет и территориальную целостность» РФ (имея в виду временно захваченные территории Украины). Рассказывал Путин и о том, что против РФ – весь Запад. Мобилизация началась в тот же день. Министр Шойгу, которого на тот момент еще не выгнали из Минобороны, заявил о планах мобилизовать 300 тысяч резервистов. Уже 31 октября МО РФ объявило о прекращении вручения повесток. Но указа о завершении частичной мобилизации не было.

За теми, кого в результате отправили воевать, закрепилось название «чмобики» (частично мобилизованные). Уже через год в РФ началось очень ограниченное движение жен таких мобилизованных под названием «Путь домой» – за демобилизацию (но не против агрессивной войны). Однако после имитации в марте 2024 года «выборов президента РФ», на которых Путина переназначили диктатором, эта активность «путьдомоек» почти сошла на нет. При этом разнообразные блоггеры и аналитики российской эмиграции продолжают подчеркивать: мобилизация мощно ударила по уровню популярности Путина, поэтому он стремится ее не повторять. Сейчас в РФ применяют тактику покупки «освободителей» — контрактников. В регионах и на федеральном уровне постоянно увеличивают уровень выплат для тех, кто согласится стать оккупантом и совершать военные преступления в Украине. Сейчас за готовность убивать украинцев в отдельных регионах РФ уже платят единоразово более двух миллионов рублей (более 20 тысяч долларов США). Так называемые «Z-блоггеры» периодически поднимают вопрос о необходимости провести мобилизацию и «назвать войну войной», «воевать по-настоящему» и т.д. В очередной раз эти тезисы активизировались после наступления Сил обороны Украины на территории Курской области РФ. Но пока «травмирующий опыт» мобилизации 2022 года преобладает, диктатор не идет на повтор.

Церковный праздник 21 сентября

21 сентября чтят память апостола от 70-ти Кодрата. Он проповедовал христианство в Афинах и Магнезии, был епископом Афинским. Многих язычников обратил в христианство. Однажды разъяренная толпа язычников напала на апостола, чтобы побить его камнями. Однако по Божьей воле апостол остался жив. Тогда его бросили в тюрьму, где уморили голодом. Апостол скончался и похоронен в Магнезии.

Народные приметы 21 сентября

Много паутины на деревьях – к потеплению.

Чем больше шелухи на луковицах, тем холоднее будет зима.

Что нельзя делать 21 сентября

Нельзя оставлять без присмотра огонь – в этот день велик риск пожара.

Нельзя одевать старую или неудобную обувь.

Не рекомендуется родителям купать ребенка.