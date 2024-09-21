Сьогодні 21 вересня: яке свято та день в історії

21 вересня – Міжнародний день миру. Цього дня 1933 року в Німеччині розпочався суд над комуністами, яких звинуватили в підпалі Рейхстагу. У 1991-му у Вірменії відбувся референдум за незалежність та вихід із СРСР. У 2022-му російський диктатор Путін оголосив “часткову мобілізацію”.

Свята та пам’ятні дати 21 вересня

21 вересня в Україні – День хірурга, День фармацевтичного працівника, День винахідника та раціоналізатора та День міст Херсон і Кропивницький (усі відзначають у третю суботу вересня), День міста Чернігів.

У світі – Міжнародний день миру та День нульових викидів.

У третю суботу вересня відзначають: Всесвітній день прибирання, Міжнародний день прибирання прибережних територій, День вільного програмного забезпечення, Міжнародний день “З’їж яблуко”, День обізнаності про догляд за цуценятами при розведенні собак, Всесвітній день донора кісткового мозку, Всесвітній день соку, День Бетмена.

Також у цей день: Всесвітній день подяки, День мінігольфа, Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера, День європейського співробітництва, Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями.

21 вересня в історії

21 вересня 1933 року в німецькому Лейпцигу розпочався судовий процес над обвинуваченими в підпалі Рейхстагу. Перед судом постало майже все керівництво комуністичної партії Німеччини, а також комуніст Марінус ван дер Люббе, якого єдиного справді виявили на місці події. Докладніше.

21 вересня 1991 року у Вірменії відбувся референдум, на якому 99% громадян проголосували за державну незалежність республіки та її вихід зі складу СРСР.

21 вересня 2022 року після втечі російських окупантів із більшої частини Харківської області російський диктатор Путін оголосив так звану “часткову мобілізацію”. Про це рішення він заявив уранці 21 вересня – у Міжнародний день миру, тоді ж вийшов офіційний указ.

У промові терорист №1 традиційно розповідав про “неонацистський режим” та “СВО” в Україні. Але вигадав і нове – необхідність захистити “суверенітет і територіальну цілісність” РФ (маючи на увазі тимчасово захоплені території України). Розповідав Путін і про те, що проти РФ – увесь Захід. Мобілізація почалася того ж дня. Міністр Шойгу, якого на той момент ще не вигнали із Міноборони, заявив про плани мобілізувати 300 тисяч резервістів. Уже 31 жовтня МО РФ оголосило про припинення вручення повісток. Але указу про завершення часткової мобілізації не було.

За тими, кого в результаті відправили воювати, закріпилася назва “чмобікі” (частково мобілізовані). Уже за рік у РФ почався дуже обмежений рух дружин таких мобілізованих під назвою “Путь домой” – за демобілізацію (але не проти агресивної війни). Однак після імітації в березні 2024 року “виборів президента РФ”, на яких Путіна перепризначили диктатором, ця активність “путьдомойок” майже зійшла нанівець. При цьому різноманітні блогери та аналітики російської еміграції продовжують наголошувати: мобілізація потужно вдарила по рівню популярності Путіна, тому він прагне її не повторювати. Наразі у РФ застосовують тактику купівлі “освободителей” – контрактників. У регіонах та на федеральному рівні постійно збільшують рівень виплат для тих, хто погодиться стати окупантом та вчиняти воєнні злочини в Україні. Наразі за готовність вбивати українців в окремих регіонах РФ уже платять одноразово понад два мільйони рублів (понад 20 тисяч доларів США). Так звані “Z-блогери” періодично порушують питання необхідності провести мобілізацію і “назвать войну войной”, “воевать по-настоящему” тощо. Вкотре ці тези активізувалися після наступу Сил оборони України на території Курської області РФ. Але поки “травмуючий досвід” мобілізації 2022 року переважає, диктатор не йде на повтор.

Церковне свято 21 вересня

21 вересня вшановують пам’ять апостола вiд 70 Кодрата. Він проповідував християнство в Афінах і Магнезії, був єпископом Афінським. Багатьох язичників звернув до християнства. Одного разу розлючений натовп язичників напав на апостола, щоб побити його камінням. Проте волею Божою апостол залишився живим. Тоді його кинули до в’язниці, де заморили голодом. Апостол помер і похований у Магнезії.

Народні прикмети 21 вересня

Багато павутини на деревах – до потепління.

Чим більше лушпиння на цибулинах, тим холоднішою буде зима.

Що не можна робити 21 вересня

Не можна залишати без нагляду полум’я – в цей день великий ризик пожежі.

Не можна вдягати старе або незручне взуття.

Не рекомендовано батькам купати дитину.