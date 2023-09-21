Сьогодні 21 вересня: яке свято та день в історії

21 вересня – Міжнародний день миру. Цього дня 1933 року в Німеччині розпочався суд над комуністами, яких звинувачували у підпалі Рейхстагу. Підпал нацисти використали для того, щоб досягти розширення повноважень Гітлера та позбутися конкурентів на виборах. 1991 року цього дня у Вірменії відбувся референдум за незалежність та вихід із СРСР.

Свята та пам’ятні дати 21 вересня

21 вересня в Україні та світі під егідою ООН проходить День миру.

Також в Україні відзначають День Чернігова.

У світі: Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера; Міжнародний день боротьби із монокультурними насадженнями; Всесвітній день подяки; День нульових викидів; День європейської співпраці.

21 вересня в історії

21 вересня 1933 року в німецькому Лейпцигу розпочався судовий процес над обвинуваченими в підпалі Рейхстагу. Перед судом постало майже все керівництво комуністичної партії Німеччини, а також комуніст Марінус ван дер Люббе, якого єдиного справді виявили на місці події.

Сам підпал Рейхстагу стався у дуже слушний для Гітлера та його партії момент – 27 лютого 1933 року, напередодні виборів. Вибори були позачерговими – на прохання нового канцлера Гітлера президент Німеччини Пауль фон Гінденбург напередодні розпустив парламент та призначив нові вибори на 5 березня. У попередньому складі рейхстагу головні ідеологічні противники нацистів – комуністи мали 17% місць. Звичайно, таке широке представництво не влаштовувало Гітлера, який бажав взагалі заборонити компартію в Німеччині. Під час передвиборчої кампанії нацисти активно лякали громадян Німеччини загрозою комуністичної революції “як у Росії”. Тому пожежу в Рейхстазі моментально оголосили “сигналом на початок комуністичного путчу”. Історики розходяться в думках щодо того, хто справді підпалив Рейхстаг, але одностайні у тому, кому це було вигідно.

Встановлені факти є такими. Пожежа почалася о 21:27 27 лютого. Вогонь загасили вже о 23:30. Вогнеборці та поліція під час огляду місця події дійшли висновку, що мав місце підпал. А під час пожежі в Рейхстазі затримали 24-річного голландського комуніста Марінуса ван дер Люббе. Він не чинив жодного опору та надалі під час судового процесу визнав себе винним у підпалі. Він стверджував, що здійснив підпал самостійно – без керівництва та вказівок від будь-кого. Проте на місці пожежі Герман Герінг заявив, що підозрює в причетності компартію Німеччини. А Гітлер розширив це звинувачення до того, що підпал мав стати сигналом для початку “комуністичного путчу”.

Засудити все керівництво компартії разом із Марінусом ван дер Люббе не вдалося – ці звинувачення суд відкинув. Ван дер Люббе засудили до страти та стратили 1934 року на гільйотині. Попри невдачу в судовому процесі, нацисти отримали надзвичайні політичні дивіденди від підпалу Рейхстагу. Вже наступного дня після події, 28 лютого, Гінденбург підписав “Розпорядження президента про захист німецької держави та народу”. Цей документ скасував більшість цивільних прав та надав канцлеру Гітлеру додаткові повноваження. Це не суперечило Конституції – таке було передбачено “для збереження громадянської безпеки”. Результат на виборах до рейхстагу також порадував нацистів – вони отримали додатково ще 5 млн голосів виборців. Це дало партії Гітлера стійку більшість у парламенті, а відтак, можливість ухвалити “Закон про додаткові повноваження”. Цей закон сконцентрував у руках Гітлера ще більшу владу. Вона не стала на цей момент абсолютною – адже в країні був президент Гінденбург. Після його смерті, 1934-го, Гітлер остаточно перетворився на диктатора.

21 вересня 1991 року у Вірменії відбувся референдум, на якому 99% громадян проголосували за державну незалежність республіки та її вихід зі складу СРСР.

Церковне свято 21 вересня

21 вересня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам’ять апостола вiд 70-ти Кодрата. Він проповідував християнство в Афінах і Магнезії, був єпископом Афінським. Багатьох язичників звернув до християнства. Одного разу розлючений натовп язичників напав на апостола, щоб побити його камінням. Проте волею Божою апостол залишився живим. Тоді його кинули до в’язниці, де заморили голодом. Апостол помер і похований у Магнезії.

Народні прикмети 21 вересня

Багато павутини на деревах – до потепління.

Чим більше лушпиння на цибулинах, тим холоднішою буде зима.

Що не можна робити 21 вересня

Не можна залишати без нагляду полум’я – в цей день великий ризик пожежі.

Не можна вдягати старе або незручне взуття.

Не рекомендовано батькам купати дитину.